Цьогоріч "Укрзалізниця" отримає держдопомогу на понад 16 млрд грн: частина коштів вже спрямована на потреби компанії

У 2025 році держава надасть акціонерному товариству "Укрзалізниця" (УЗ) допомогу на суму понад 16 мільярдів гривень. Основна частина цих коштів за поточний рік вже спрямована на задоволення найгостріших потреб компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

За його словами, "Укрзалізниця" зіткнулася з низкою серйозних викликів: зростання боргового навантаження, зниження обсягів перевезень, а також цілеспрямовані атаки ворога.

"Стара модель функціонування залізниці вже не є ефективною. Десятиліття накопичених проблем, боргів, відкладені ремонти, застаріла тарифна логіка — усе це неможливо перенести ще на десяток років… Ця модель вичерпала себе ще у 2024 і не здатна забезпечити стабільність залізниці в умовах війни та падіння обсягів перевезень", — наголосив Балеста.

Заступник міністра зазначив, що саме тому держава сьогодні змушена першочергово стабілізувати ситуацію, яка склалася з "Укрзалізницею". Зокрема, йдеться про закриття найкритичніших потреб залізниці для підтримки економіки, посилення захисту через атаки ворога, боротьбу із дефіцитом пасажирських вагонів, ремонтів і борговим тиском. І водночас підтримувати соціально важливі перевезення, як основу доступності та зв’язності країни.

На думку Балести, необхідно невідкладно розгорнути системну реформу, яка закладе нову логіку роботи компанії. Йдеться про:

фінансування суспільно важливих перевезень;

прозору логіку витрат для пасажирських перевезень;

поділ соціальних і комерційних функцій;

нову тарифну систему;

додаткову державну підтримку важливих проєктів.

"Попри всі виклики, залізниця тримається. Працюють локомотиви. Працюють маршрути. Працює державна підтримка, яка має стати системною у соціально важливих і вразливих напрямках. А найголовніше — працюють люди. Понад $175$ тисяч залізничників, які щодня забезпечують рух країни — нерідко під обстрілами, у складних умовах, без права на зупинку", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, у січні–вересні 2025 року "Укрзалізниця" зменшила дохід від звичайної діяльності на 15,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 66,03 млрд грн.