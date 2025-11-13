Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" збільшує кількість місць у транзитних поїздах на Сумщину

електропоїзд ЕР9Є-565
Укрзалізниця оновлює розклад поїздів до Конотоп / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оновлює рух поїздів до Конотопа ( Сумська область), збільшуючи кількість місць у транзитних та регіональних потягах і забезпечуючи тактове сполучення з Сумщиною протягом дня. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзди до Конотопа оновлюють розклад

На початок листопада до Конотопа курсували 6–8 пар пасажирських поїздів та один регіональний рейс. У певні години, зокрема вранці, поїзди з Києва прибували до Конотопа з різницею лише у 20 хвилин, при цьому заповненість вагонів була далекою від повної.

"Укрзалізниця" ухвалила рішення усунути дублювання рейсів, одночасно переглянувши розклад для забезпечення тактового сполучення з регіоном та достатньої кількості місць для всіх пасажирів області.  

При формуванні нового розкладу враховуються безпекові фактори: мінімізується "ночівля" поїздів та бригад у місцях, де вони потенційно більш вразливі до атак, що дозволяє зберегти персонал і рухомий склад.

Зміни передбачають:

  • Додаткові 100 місць у транзитних поїздах №115 і №779 для пасажирів із Сумської, Конотопської та Шосткинської громад.
  • Регулярний регіональний поїзд №896/895 після обговорення з Шосткинським міським головою буде більш містким і вирушатиме з Конотопа о 6:50, щоб забезпечити комфортну ранкову поїздку до Києва.
  • Піковий поїзд №778 отримає додаткові 200 місць.
  • Поїзд №773 буде перекладено так, щоб прибувати до столиці о 17:30, що зручно для вечірніх рейсів.

"Залізниця зробить тактове сполучення з Сумщиною кожні декілька годин - з рівномірними інтервалами протягом світлового дня", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.

Автор:
Ольга Опенько