"Укрзалізниця" збільшує кількість місць у транзитних поїздах на Сумщину

“Укрзалізниця” оновлює рух поїздів до Конотопа ( Сумська область), збільшуючи кількість місць у транзитних та регіональних потягах і забезпечуючи тактове сполучення з Сумщиною протягом дня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзди до Конотопа оновлюють розклад

На початок листопада до Конотопа курсували 6–8 пар пасажирських поїздів та один регіональний рейс. У певні години, зокрема вранці, поїзди з Києва прибували до Конотопа з різницею лише у 20 хвилин, при цьому заповненість вагонів була далекою від повної.

"Укрзалізниця" ухвалила рішення усунути дублювання рейсів, одночасно переглянувши розклад для забезпечення тактового сполучення з регіоном та достатньої кількості місць для всіх пасажирів області.

При формуванні нового розкладу враховуються безпекові фактори: мінімізується "ночівля" поїздів та бригад у місцях, де вони потенційно більш вразливі до атак, що дозволяє зберегти персонал і рухомий склад.

Зміни передбачають:

Додаткові 100 місць у транзитних поїздах №115 і №779 для пасажирів із Сумської, Конотопської та Шосткинської громад.

Регулярний регіональний поїзд №896/895 після обговорення з Шосткинським міським головою буде більш містким і вирушатиме з Конотопа о 6:50, щоб забезпечити комфортну ранкову поїздку до Києва.

Піковий поїзд №778 отримає додаткові 200 місць.

Поїзд №773 буде перекладено так, щоб прибувати до столиці о 17:30, що зручно для вечірніх рейсів.

"Залізниця зробить тактове сполучення з Сумщиною кожні декілька годин - з рівномірними інтервалами протягом світлового дня", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку через безпекову ситуацію.