"Укрзализныця" увеличивает количество мест в транзитных поездах на Сумщину

"Укрзализныця" обновляет движение поездов в Конотоп (Сумская область), увеличивая количество мест в транзитных и региональных поездах и обеспечивая тактовое сообщение с Сумщиной в течение дня.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Поезда в Конотоп обновляют расписание

На начало ноября в Конотоп курсировали 6-8 пар пассажирских поездов и один региональный рейс. В определенные часы, в частности утром, поезда из Киева прибывали в Конотоп с разницей всего в 20 минут, при этом заполненность вагонов была далека от полной.

"Укрзализныця" приняла решение устранить дублирование рейсов, одновременно просмотрев расписание для обеспечения тактового сообщения с регионом и достаточное количество мест для всех пассажиров области.

При формировании нового расписания учитываются факторы безопасности: минимизируется "ночевка" поездов и бригад в местах, где они потенциально более уязвимы к атакам, что позволяет сохранить персонал и подвижной состав.

Изменения предполагают:

  • Дополнительные 100 мест в транзитных поездах №115 и №779 для пассажиров из Сумской, Конотопской и Шосткинской общин.
  • Регулярный региональный поезд №896/895 после обсуждения с Шосткинским городским головой будет более вместительным и отправиться из Конотопа в 6:50, чтобы обеспечить комфортную утреннюю поездку в Киев.
  • Пиковый поезд №778 получит дополнительные 200 мест.
  • Поезд №773 будет переведен так, чтобы прибывать в столицу в 17:30, что удобно вечерним рейсам.

"Железная дорога сделает тактовое сообщение с Сумщиной каждые несколько часов - с равномерными интервалами в течение светового дня", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничивает курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения Краматорского направления из-за ситуации безопасности.

Автор:
Ольга Опенько