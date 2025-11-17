В этом году "Укрзализныця" получит госпомощь более чем на 16 млрд грн: часть средств уже направлена на нужды компании

В 2025 году государство предоставит акционерному обществу "Укрзализныця" (УЗ) помощь на сумму более 16 миллиардов гривен. Основная часть этих средств за текущий год уже направлена на удовлетворение острейших потребностей компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста.

По его словам, "Укрзализныця" столкнулась с рядом серьезных вызовов: рост долговой нагрузки, снижение объемов перевозок, а также целенаправленные атаки врага.

"Старая модель функционирования железной дороги уже не эффективна. Десятилетие накопившихся проблем, долгов, отложенные ремонты, устаревшая тарифная логика — все это невозможно перенести еще на десяток лет… Эта модель исчерпала себя еще в 2024 и не способна обеспечить стабильность железной дороги в условиях войны и падения объемов перевозок", — подчеркнул он.

Замминистра отметил, что именно поэтому государство сегодня вынуждено в первую очередь стабилизировать ситуацию, которая сложилась с "Укрзализныцей". В частности, речь идет о закрытии самых критических нужд железной дороги для поддержки экономики, усилении защиты из-за атак врага, борьбе с дефицитом пассажирских вагонов, ремонтов и долговым давлением. И в то же время поддерживать социально важные перевозки как основу доступности и связности страны.

По мнению Балесты, необходимо безотлагательно развернуть системную реформу, которая заложит новую логику работы компании. Речь идет о:

финансирование общественно важных перевозок;

прозрачную логику расходов для пассажирских перевозок;

разделение социальных и коммерческих функций;

новую тарифную систему;

дополнительную государственную поддержку важных проектов.

"Несмотря на все вызовы, железная дорога держится. Работают локомотивы. Работают маршруты. Работает государственная поддержка, которая должна стать системной в социально важных и уязвимых направлениях. А самое главное — работают люди. Более $175$ тысяч железнодорожников, ежедневно обеспечивающих движение страны — нередко под обстрелами, в сложных условиях.

Напомним, в январе-сентябре 2025 года "Укрзализныця" снизила доход от обычной деятельности на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66,03 млрд грн.