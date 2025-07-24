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"Укрзализныця" получила 18 газопоршневых электростанций (ФОТО)

"Укрзализныця" получила 18 газопоршневых электростанций
Фото: t.me/energyofukraine

18 газопоршневых электростанций контейнерного типа были закуплены и переданы АО "Укрзализныця" в рамках Фонда поддержки энергетики Украины на общую сумму 21,6 миллиона евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что закупки и поставки этих установок стали возможны благодаря вкладу Великобритании. Проект реализован при координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Фото 2 — "Укрзализныця" получила 18 газопоршневых электростанций (ФОТО)

"Значение бесперебойного энергоснабжения в условиях военного времени, особенно для национальной транспортной инфраструктуры, трудно переоценить. Газопоршневые электростанции контейнерного типа являются практичным, гибким и эффективным решением для преодоления вызовов, вызванных постоянными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины", - отмечают.

Фото 3 — "Укрзализныця" получила 18 газопоршневых электростанций (ФОТО)

Там добавляют, что эти установки обеспечат АО "Укрзализныця" 41,4 МВт генерирующих мощностей, что существенно усилит устойчивость и надежность энергоснабжения для стабильной работы критической инфраструктуры.

Фонд поддержки энергетики Украины

В Минэнерго также привели ключевые результаты, достигнутые в рамках Фонда с 2022 года:

  • профинансировано более 790 контрактов на поставку;
  • законтрактовано товаров и услуг 669 миллионов евро;
  • утверждены заявки на закупку оборудования для 71 компании;
  • реализовано проекты в 21 области Украины.

В контексте приближающегося отопительного сезона 2025/2026 годов Минэнерго оценивает дефицит текущего финансирования в размере примерно 600 миллионов евро между поданными заявками на поддержку и наличными средствами.

Фонд поддержки энергетики Украины, созданный в апреле 2022 года, за три года аккумулировал €1,2 млрд помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.

Автор:
Светлана Манько