"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій (ФОТО)

18 газопоршневих електростанцій контейнерного типу було закуплено та передано АТ "Укрзалізниця" в рамках Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 21,6 мільйона євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що закупівля та постачання цих установок стали можливими завдяки внеску Великої Британії. Проєкт реалізовано за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

"Значення безперебійного енергопостачання в умовах воєнного часу, особливо для національної транспортної інфраструктури, важко переоцінити. Газопоршневі електростанції контейнерного типу є практичним, гнучким і ефективним рішенням для подолання викликів, спричинених постійними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України", - зауважують у Міненерго.

Там додають, що ці установки забезпечать АТ "Укрзалізниця" 41,4 МВт генерувальних потужностей, що суттєво посилить стійкість і надійність енергопостачання для стабільної роботи критичної інфраструктури.

Фонд підтримки енергетики України

У Міненерго також навели ключові результати, досягнуті в межах Фонду з 2022 року:

профінансовано понад 790 контрактів на постачання;

законтрактовано товарів та послуг 669 мільйонів євро;

затверджено заявки на закупівлю обладнання для 71 компанії;

реалізовано проєкти у 21 області України.

У контексті наближення опалювального сезону 2025/2026 років Міненерго оцінює дефіцит поточного фінансування в розмірі приблизно 600 мільйонів євро між поданими заявками на підтримку та наявними коштами.

Додамо, Фонд підтримки енергетикиУкраїни, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.