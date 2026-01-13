Запланована подія 2

"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов: детали

Укрзализныця
"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов

По состоянию на 13 января 2026 ряд поездов "Укрзализныци" отклоняется от графика движения примерно на час.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Отмечается, что отклонения от графика поездов в среднем составляют 1 час. Также на отправку задержатся поезда:

  • 178 Ивано-Франковск-Киев +2.30,
  • 771 Киев-Хмельницкий +3 часа,
  • 6 Ясиня-Запорожье +1 час.

В УЗ отмечают, что однако из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться. Пассажиров призывают следить за официальной информацией на сайте компании и в приложении.

Напоминаем, что по обновленным расписаниям   украинские поезда отправятся с 22 января.

Также "Укрзализныця" представила новый график движения. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Светлана Манько