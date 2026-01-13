Запланована подія 2

"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів: деталі

"Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів

Станом на 13 січня 2026 року низка поїздів “Укрзалізниці” відхиляється від графіка руху приблизно на годину.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Зазначається, що відхилення від графіку поїздів у середньому складають 1 годину. Також на відправку затримаються поїзди:

  • 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30,
  • 771 Київ-Хмельницький +3 години,
  • 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година.

В УЗ наголошують, що однак через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися. Пасажирів закликають слідкувати за офіційною інформацією на сайті компанії та в застосунку.

Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

Також  “Укрзалізниця”представила новий графік руху. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Автор:
Світлана Манько