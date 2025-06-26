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"Укрзализныця" работает над усовершенствованием цифровых сервисов для бизнеса: что известно

железная дорога
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзализныця" обсудила с бизнесом обновление цифровых сервисов. К концу года на портале появятся новые функции, а для клиентов запустят чат-бот. Также планируется упростить документооборот и улучшить интерфейс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Цифровизация грузовых перевозок

До конца этого года запланировано внедрить:

Новые функции на е-портале:

  • уведомление о выполнении договора перевозки;
  • электронные доверенности;
  • отслеживание заказов;
  • планировка отправки вагонов на ремонт.

Запуск чат-бота для быстрой обратной связи с клиентами, что поможет получать ответы на обычные вопросы без звонков и переписки.

Также в компании учли пожелания бизнеса и уже работают над их реализацией.

  • Возможность настраивать интерфейс есть заказ под собственные потребности, чтобы видеть только нужную информацию.
  • Цифровизация документов, оформляемых при перевозке и подаче/заборе вагонов на подъездные пути.
  • Упрощение документооборота во избежание поездок на станции ради печатей или бумажных актов.

Вместе с рынком также планируется подробно прорабатывать каждое направление в формате фокус-групп и обсуждений.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 миллионов гривен — без согласования с правительством.

Автор:
Ольга Опенько