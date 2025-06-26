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"Укрзалізниця" працює над удосконаленням цифрових сервісів для бізнесу: що відомо

залізниця
Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

“Укрзалізниця” обговорила з бізнесом оновлення цифрових сервісів. До кінця року на є-порталі з’являться нові функції, а для клієнтів запустять чат-бот. Також планують спростити документообіг і покращити інтерфейс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Цифровізація вантажних перевезень

До кінця цього року заплановано впровадити:

Нові функції на є-порталі:

  • повідомлення про виконання договору перевезення;
  • електронні довіреності; 
  •  відстеження замовлень;
  • планування відправки вагонів на ремонт.

Запуск чат-бота для швидкого зворотного зв’язку з клієнтами, що допоможе отримувати відповіді на типові запитання без дзвінків і листування.

Також в компанії врахували побажання бізнесу і вже працюють над їх реалізацією. Йдеться про: 

  • Можливість налаштовувати інтерфейс є-замовлення під власні потреби, щоб бачити лише потрібну інформацію.
  • Цифровізація документів, що оформляються під час перевезення та подачі/забрання вагонів на під’їзні колії.
  • Спрощення документообігу, щоб уникнути поїздок на станції заради печаток або паперових актів.

Разом із ринком також заплановано детально опрацьовувати кожен напрямок у форматі фокус-груп та обговорень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.

Автор:
Ольга Опенько