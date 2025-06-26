- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
"Укрзалізниця" працює над удосконаленням цифрових сервісів для бізнесу: що відомо
“Укрзалізниця” обговорила з бізнесом оновлення цифрових сервісів. До кінця року на є-порталі з’являться нові функції, а для клієнтів запустять чат-бот. Також планують спростити документообіг і покращити інтерфейс.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Цифровізація вантажних перевезень
До кінця цього року заплановано впровадити:
Нові функції на є-порталі:
- повідомлення про виконання договору перевезення;
- електронні довіреності;
- відстеження замовлень;
- планування відправки вагонів на ремонт.
Запуск чат-бота для швидкого зворотного зв’язку з клієнтами, що допоможе отримувати відповіді на типові запитання без дзвінків і листування.
Також в компанії врахували побажання бізнесу і вже працюють над їх реалізацією. Йдеться про:
- Можливість налаштовувати інтерфейс є-замовлення під власні потреби, щоб бачити лише потрібну інформацію.
- Цифровізація документів, що оформляються під час перевезення та подачі/забрання вагонів на під’їзні колії.
- Спрощення документообігу, щоб уникнути поїздок на станції заради печаток або паперових актів.
Разом із ринком також заплановано детально опрацьовувати кожен напрямок у форматі фокус-груп та обговорень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.