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"Укрзализныця" впервые провела закупку арматуры через Prozorro Market и сэкономила 13%

торги
Новый тендер "Укрзализныци"

"Укрзализныця" приобрела более 350 тонн арматурной стали почти на 13% дешевле ожидаемой стоимости, впервые проведя закупку через Prozorro Market.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Арматура для "Укрзализныци"

"Укрзализныця" приобрела более 350 тонн арматурной стали из-за Prozorro Market со снижением цены почти на 13% по сравнению с ожидаемой стоимостью и на 3% дешевле, чем в прошлом году.

Эта закупка стала первой, проведенной через платформу Prozorro Market, что позволило значительно сократить сроки проведения тендера – от объявления до подписания договора прошло всего 11 дней.

В торгах приняли участие три украинских компании, а победитель предложил самую низкую цену - 8,9 млн гривен за весь объем. В результате цена закупки оказалась на 10% ниже прайсовой стоимости у крупнейшего отечественного поставщика металлопроката. Поставщик также обеспечит доставку арматуры непосредственно по указанному адресу.

Закупленный материал будет использован для ремонта и строительства железнодорожной инфраструктуры — мостов, тоннелей, путепроводов, что важно для обеспечения прочности и безопасности объектов.

Напомним, "Укрзализныця" выставила на продажу в системе Prozorro. Продажи  право аренды 53 объектов на 21-м железнодорожном вокзале по всей стране. В частности, на торги были выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе.

Автор:
Ольга Опенько