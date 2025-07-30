"Укрзалізниця" вперше провела закупівлю арматури через Prozorro Market і заощадила 13%

“Укрзалізниця” придбала понад 350 тонн арматурної сталі майже на 13% дешевше від очікуваної вартості, уперше провівши закупівлю через Prozorro Market.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Арматура для "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" придбала понад 350 тонн арматурної сталі через Prozorro Market зі зниженням ціни майже на 13% порівняно з очікуваною вартістю та на 3% дешевше, ніж минулого року.

Ця закупівля стала першою, проведеною через платформу Prozorro Market, що дозволило значно скоротити терміни проведення тендеру — від оголошення до підписання договору минуло лише 11 днів.

У торгах взяли участь три українські компанії, а переможець запропонував найнижчу ціну — 8,9 млн гривень за весь обсяг. В результаті ціна закупівлі виявилась на 10% нижчою за прайсову вартість у найбільшого вітчизняного постачальника металопрокату. Постачальник також забезпечить доставку арматури безпосередньо за вказаною адресою.

Закуплений матеріал буде використаний для ремонту та будівництва залізничної інфраструктури — мостів, тунелів, шляхопроводів, що є важливим для забезпечення міцності та безпеки об’єктів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Зокрема, на торги було виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі.