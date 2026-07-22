"Укрзализныця" хочет сократить дефицит кадров благодаря новой профессии: что известно

"Укрзализныця" планирует провести эксперимент по внедрению новой профессии "агент станционный", которая объединит функции трех железнодорожных специальностей. Пилотный проект реализуется на отдельных станциях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

У "Укрзализныци" появится новая профессия

Новая профессия предполагает объединение обязанностей сборщика поездов, обозревателя вагонов и приемосдатчика. В "Укрзализныце" считают, что такой подход позволит оптимизировать работу станций и сделать процесс обработки грузов более эффективным.

Как сообщил член правления АО "Укрзализныця" по грузовым перевозкам Владимир Иващенко, эксперимент проведут только на тех станциях, где это технически и организационно возможно. Для этого уже сформирован список соответствующих объектов.

В ходе пилотного проекта компания проверит, сможет ли один работник качественно выполнять функции трех специалистов, а также оценит влияние новой модели работы на скорость и производительность обработки грузов.

В "Укрзализныце" ожидается, что объединение профессий поможет устранить дублирование отдельных производственных процессов, повысить эффективность работы и сократить дефицит кадров на станциях.

Кроме того, такая модель, по словам Иващенко, позволит повысить уровень оплаты труда для работников, которые овладеют новой специальностью.

Специалисты завершают необходимые расчеты и тестируют модель с точки зрения трудозатрат. Если результаты эксперимента окажутся успешными, новый формат работы планируется постепенно масштабировать на других станциях.

Для работников новой профессии также разрабатывают специальное мобильное приложение. Ожидается, что он поможет автоматизировать часть рабочих процессов, ускорить выполнение операций и сделать работу станционных агентов более удобной и эффективной.

Напомним, "Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов на большинство пассажирских поездов. В компании отмечают, что тарифы на плацкарт, купе и второй класс "Интерсити" остаются неизменными с 2021 года, а их пересмотр возможен только по решению государства.