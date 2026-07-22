"Укрзалізниця" хоче скоротити дефіцит кадрів завдяки новій професії: що відомо

“Укрзалізниця” планує провести експеримент із запровадження нової професії “агент станційний”, яка об’єднає функції трьох залізничних спеціальностей. Пілотний проєкт реалізують на окремих станціях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

В "Укрзалізниці" з’явиться нова професія

Нова професія передбачає об’єднання обов’язків складача поїздів, оглядача вагонів і прийомоздавальника. В "Укрзалізниці" вважають, що такий підхід дозволить оптимізувати роботу станцій і зробити процес обробки вантажів ефективнішим.

Як повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" з вантажних перевезень Володимир Іващенко, експеримент проведуть лише на тих станціях, де це технічно та організаційно можливо. Для цього вже сформовано перелік відповідних об’єктів.

Під час пілотного проєкту компанія перевірить, чи зможе один працівник якісно виконувати функції трьох спеціалістів, а також оцінить вплив нової моделі роботи на швидкість і продуктивність обробки вантажів.

В "Укрзалізниці" очікують, що об’єднання професій допоможе усунути дублювання окремих виробничих процесів, підвищити ефективність роботи та скоротити дефіцит кадрів на станціях.

Крім того, така модель, за словами Іващенка, дасть змогу підвищити рівень оплати праці для працівників, які опанують нову спеціальність.

Наразі фахівці завершують необхідні розрахунки та тестують модель з точки зору трудовитрат. Якщо результати експерименту виявляться успішними, новий формат роботи планують поступово масштабувати на інші станції.

Для працівників нової професії також розробляють спеціальний мобільний застосунок. Очікується, що він допоможе автоматизувати частину робочих процесів, прискорити виконання операцій і зробити роботу агентів станційних більш зручною та ефективною.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” не планує підвищувати вартість квитків на більшість пасажирських поїздів. У компанії наголошують, що тарифи на плацкарт, купе та другий клас “Інтерсіті” залишаються незмінними з 2021 року, а їхній перегляд можливий лише за рішенням держави.