Уоррен Баффет попрощался с акционерами Berkshire Hathaway и объявил о передаче $1,3 млрд благотворительным фондам

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет, чей конгломерат Berkshire Hathaway оценивается более чем в $1 триллион, заявил, что "замолкает". Это знаменует конец эры для одного из самых влиятельных гуру мирового бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

95-летний Баффет сообщил, что прекратит писать свои знаменитые ежегодные письма акционерам и выступать на собрании, поскольку в конце года он покидает должность главного исполнительного директора.

Теперь бразды правления перейдет к его давнему заместителю Грегу Эйблу. Баффет оставляет Эйблу $382 миллиарда наличных денег, накопленных из-за воздержания миллиардера в больших приобретениях и выкупе акций за последние годы.

Баффет подтвердил свое полное доверие к Эйблу, отметив, что преемник превзошел его ожидание.

Миллиардер подчеркнул, что хочет сохранить "значительное" количество акций Класса A, пока акционеры не будут чувствовать себя с Эйблом так же комфортно, как и с ним. Ожидается, что передача полномочий будет завершена до конца года, хотя Баффет останется председателем совета директоров.

В письме Баффет объявил о пожертвованиях на сумму более $1,3 миллиарда четырем семейным фондам, а также сообщил о намерении ускорить темп своих благотворительных пожертвований, пока он еще жив. Он объяснил это желанием, чтобы его дети — которым уже через 60 и 70 лет — имели возможность распоряжаться его наследием.

Баффет конвертирует 1800 акций Класса А в 2,7 миллиона акций Класса B, которые будут распределены между Фондом Сьюзан Томпсон Баффет (названный в честь покойной супруги) и фондами его детей.

Об Уоррене Баффете

Уоррен Баффет — один из самых крупных и самых известных в мире инвесторов. За годы предпринимательской деятельности он сформулировал главное инвестиционное правило. Миллиардер считает, что не следует покупать отдельные акции, вместо этого он предлагает инвестировать в индексные фонды. По его мнению, недорогие индексные фонды являются умнейшей инвестицией.

Миллиардер считает, что прогнозирование рынка бессмысленно. "Просто продолжайте покупать" – идея этого совета состоит в том, чтобы найти правильную стратегию инвестирования и придерживаться ее в долгосрочной перспективе, несмотря на взлеты и падения рынка.

Новые пошлины президента США Дональда Трампа обрушили фондовые рынки и стоили самым богатым людям мира миллиарды долларов. Но бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет умудрился увеличить свое состояние.

В настоящее время Баффет занимает шестую строчку в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Он стал единственным миллиардером в топ-10, чье состояние выросло в этом году.