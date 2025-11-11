Воррен Баффет попрощався з акціонерами Berkshire Hathaway і оголосив про передачу $1,3 млрд благодійним фондам

Американський інвестор-мільярдер Воррен Баффет, чий конгломерат Berkshire Hathaway оцінюється більш ніж у $1 трильйон, заявив, що "замовкає". Це знаменує кінець ери для одного з найвпливовіших гуру світового бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

95-річний Баффет повідомив, що припинить писати свої знамениті щорічні листи до акціонерів та виступати на зборах, оскільки наприкінці року він залишає посаду головного виконавчого директора.

Тепер кермо влади перейде до його давнього заступника Грега Ейбла. Баффет залишає Ейблу $382 мільярди готівки, накопичені через стриманість мільярдера у великих придбаннях та викупі акцій протягом останніх років.

Баффет підтвердив свою повну довіру до Ейбла, зазначивши, що наступник перевершив його очікування.

Мільярдер підкреслив, що хоче зберегти "значну" кількість акцій Класу A, поки акціонери не почуватимуться з Ейблом так само комфортно, як і з ним. Очікується, що передача повноважень буде завершена до кінця року, хоча Баффет залишиться головою ради директорів.

У листі Баффет оголосив про пожертвування на суму понад $1,3 мільярда чотирьом сімейним фондам, а також повідомив про намір пришвидшити темп своїх благодійних пожертвувань, поки він ще живий. Він пояснив це бажанням, щоб його діти — яким уже за 60 та 70 років — мали змогу розпоряджатися його спадщиною.

Баффет конвертує 1800 акцій Класу А у 2,7 мільйона акцій Класу B, які будуть розподілені між Фондом Сьюзан Томпсон Баффет (названий на честь покійної дружини) та фондами його дітей.

Про Воррена Баффета

Воррен Баффет — один із найбільших і найвідоміших у світі інвесторів. За роки підприємницької діяльності він сформулював головне інвестиційне правило. Мільярдер вважає, що не слід купувати окремі акції, натомість він пропонує інвестувати в індексні фонди. На його думку, недорогі індексні фонди є найрозумнішою інвестицією.

Мільярдер вважає, що прогнозування ринку безглуздо. "Просто продовжуйте купувати" – ідея цієї поради полягає в тому, щоб знайти правильну стратегію інвестування та дотримуватись її у довгостроковій перспективі, попри злети та падіння ринку.

Нові мита президента США Дональда Трампа обвалили фондові ринки і коштували найбагатшим людям світу мільярди доларів. Але бізнесмен та інвестор Воррен Баффет примудрився збільшити свої статки.

Наразі Баффет посідає шосту сходинку у світовому рейтингу найбагатших людей світу. Він став єдиним мільярдером у топ-10, чий статок зріс цього року.