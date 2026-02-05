Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Управление промышленными отходами: эксперты ЕБА предлагают новые правила

бизнес
Отсутствие четких правил для обработки отходов создает риски для бизнеса / Depositphotos

Со вступлением в силу закона "Об управлении отходами" №2320-ІХ в добывающей промышленности появилась правовая неопределенность относительно разрешений на обработку отходов. Бизнес призывает власти либо восстановить исключение для добычи, либо ввести переходный период не менее 18 месяцев для получения разрешительных документов.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Управление отходами в Украине

Для действующих предприятий были установлены переходные сроки для получения разрешений, истекающих в первой половине 2024 года.

В 2024 году отходы добывающей промышленности временно исключали из сферы действия Порядка выдачи разрешений, однако в декабре 2025 их снова вернули. Дополнительный переходный период законодательством не предусмотрено, что создает правовую неопределенность и риски для бизнеса, в частности, возможность привлечения к ответственности за отсутствие разрешительных документов, оформление которых требует времени, в частности для прохождения оценки влияния на окружающую среду.

Эксперты комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации призвали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Государственную регуляторную службу и Комитет Верховной Рады по экологической политике урегулировать ситуацию.

Бизнес предлагает два варианта:

  • восстановить исключение отходов добывающей промышленности из сферы действия Порядка к принятию специального закона;
  • ввести отдельный переходный период не менее 18 месяцев для получения разрешений и выводов по оценке воздействия на окружающую среду без применения санкций контролирующих органов.

Напомним, правительство поддержало изменения в правила предоставления услуги по управлению бытовыми отходами. Документ подготовлен с учетом практики общин и европейских стандартов.

Автор:
Ольга Опенько