Управление промышленными отходами: эксперты ЕБА предлагают новые правила

Со вступлением в силу закона "Об управлении отходами" №2320-ІХ в добывающей промышленности появилась правовая неопределенность относительно разрешений на обработку отходов. Бизнес призывает власти либо восстановить исключение для добычи, либо ввести переходный период не менее 18 месяцев для получения разрешительных документов.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Управление отходами в Украине

Для действующих предприятий были установлены переходные сроки для получения разрешений, истекающих в первой половине 2024 года.

В 2024 году отходы добывающей промышленности временно исключали из сферы действия Порядка выдачи разрешений, однако в декабре 2025 их снова вернули. Дополнительный переходный период законодательством не предусмотрено, что создает правовую неопределенность и риски для бизнеса, в частности, возможность привлечения к ответственности за отсутствие разрешительных документов, оформление которых требует времени, в частности для прохождения оценки влияния на окружающую среду.

Эксперты комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации призвали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Государственную регуляторную службу и Комитет Верховной Рады по экологической политике урегулировать ситуацию.

Бизнес предлагает два варианта:

восстановить исключение отходов добывающей промышленности из сферы действия Порядка к принятию специального закона;

ввести отдельный переходный период не менее 18 месяцев для получения разрешений и выводов по оценке воздействия на окружающую среду без применения санкций контролирующих органов.

