Управління відходами видобутку: експерти ЄБА пропонують нові правила

З набранням чинності закону “Про управління відходами” №2320-ІХ у видобувній промисловості з’явилася правова невизначеність щодо дозволів на оброблення відходів. Бізнес закликає владу або відновити виключення для видобутку, або ввести перехідний період не менше 18 місяців для отримання дозвільних документів.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Управління відходами видобутку в Україні

Для діючих підприємств були встановлені перехідні строки для отримання дозволів, які сплинули у першій половині 2024 року.

У 2024 році відходи видобувної промисловості тимчасово виключали зі сфери дії Порядку видачі дозволів, проте у грудні 2025 року їх знову повернули. Додатковий перехідний період законодавством не передбачено, що створює правову невизначеність і ризики для бізнесу, зокрема можливість притягнення до відповідальності за відсутність дозвільних документів, оформлення яких потребує часу, зокрема для проходження оцінки впливу на довкілля.

Експерти комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації закликали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Державну регуляторну службу та Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики врегулювати ситуацію.

Бізнес пропонує два варіанти:

відновити виключення відходів видобувної промисловості зі сфери дії Порядку до прийняття спеціального закону;

запровадити окремий перехідний період не менше 18 місяців для отримання дозволів та висновків з оцінки впливу на довкілля без застосування санкцій контролюючих органів.

