Уровень инфляции в Румынии достиг годового максимума, а курс лея – рекордно низкого уровня

Инфляция в Румынии ускорилась в мае после того, как падение лея до рекордно низкого уровня во время недавнего политического кризиса привело к росту стоимости товаров и услуг. Потребительские цены выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Румыния стремится вернуть доверие инвесторов после того, как месяцы политических распрей спровоцировали распродажу на рынке и усилили необходимость срочного сокращения наибольшего дефицита бюджета среди стран-членов Европейского Союза. Ослабление лея сказалось на потребительских ценах, поскольку многие расходы, такие как телекоммуникационные услуги и арендная плата, привязаны к евро. Решение фискальных рисков имеет важное значение для обеспечения экономического развития и устойчивости страны, заявил на этой неделе румынский политик и экономист Мугур Исереску.

Центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 4,6% до конца этого года и удерживает базовую процентную ставку на уровне 6,5% в течение почти года, чтобы помочь сдержать рост цен. Дефицит бюджета, вероятно, превысит целевой показатель в этом году в 7% объема производства даже с учетом дополнительных мер, ожидаемых от нового правительства.

Тем временем центральный банк пытался снизить рыночные процентные ставки, вливая ликвидность в течение последних трех недель. Сумма, предоставленная коммерческим кредиторам на этой неделе, была самой маленькой из трех аукционов РЕПО, что свидетельствует о том, что дефицит средств на межбанковском рынке уменьшается.

После президентских выборов внутренние государственные облигации начали расти, но оживление пошло на убыль, и доходность 10-летних облигаций сейчас составляет около 7,5%.

Напомним, в феврале уровень инфляции в Румынии неожиданно вырос, что, вероятно, подтверждает выжидательную позицию центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики из-за ценового давления и политических рисков перед президентскими выборами в мае.