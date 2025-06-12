Рівень інфляції в Румунії досягнув річного максимуму, а курс лею — рекордно низького рівня

Інфляція у Румунії прискорилася у травні після того, як падіння лею до рекордно низького рівня під час нещодавньої політичної кризи призвело до зростання вартості товарів та послуг. Споживчі ціни зросли на 5,5%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Румунія прагне повернути довіру інвесторів після того, як місяці політичних чвар спровокували розпродаж на ринку та посилили необхідність термінового скорочення найбільшого дефіциту бюджету серед країн-членів Європейського Союзу. Ослаблення лея позначилося на споживчих цінах, оскільки багато витрат, таких як телекомунікаційні послуги та орендна плата, прив'язані до євро. Рішення фіскальних ризиків має важливе значення для забезпечення економічного розвитку та стійкості країни, заявив на цьому тижні румунський політик та економіст Мугур Ісереску.

Центральний банк прогнозує інфляцію на рівні 4,6% до кінця цього року та утримує базову процентну ставку на рівні 6,5% протягом майже року, щоб допомогти стримати зростання цін. Дефіцит бюджету, ймовірно, перевищить цільовий показник цього року в 7% обсягу виробництва, навіть з урахуванням додаткових заходів, очікуваних від нового уряду.

Тим часом, центральний банк намагався знизити ринкові відсоткові ставки, вливаючи ліквідність протягом останніх трьох тижнів. Сума, надана комерційним кредиторам цього тижня, була найменшою із трьох аукціонів РЕПО, що свідчить про те, що дефіцит коштів на міжбанківському ринку зменшується.

Після президентських виборів внутрішні державні облігації почали зростати, але пожвавлення пішло на спад, і прибутковість 10-річних облігацій нині становить близько 7,5%.

Нагадаємо, у лютому рівень інфляції в Румунії несподівано зріс, що, ймовірно, підтверджує вичікувальну позицію центрального банку щодо пом'якшення грошово-кредитної політики через ціновий тиск і політичні ризики перед президентськими виборами у травні.