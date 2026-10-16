Ущерб на 71 млн грн: в Испании задержали подозреваемого в схеме с тарифами на тепло в Ивано-Франковске

В Испании 14 октября задержан 40-летний житель Киевщины, подозреваемый в организации схемы присвоения более 71 млн грн при формировании тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске. С января 2026 года он находился в международном розыске.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как работала схема

По версии следствия, мужчина создал преступную организацию, в которую входили еще четыре человека — основатель и руководители частных компаний. Связанные предприятия производили и транспортировали тепло в Ивано-Франковской общине, а конечным бенефициаром был вероятный организатор.

В течение отопительных сезонов 2021-2022 и 2022-2023 годов участники группы подавали органам местного самоуправления недостоверные расчеты тарифов: искусственно завышали затраты на производство тепла; скрывали фактические потери энергии при транспортировке.

В результате действий подозреваемых бюджет Ивано-Франковска понес убытки более чем на 71 млн грн, а жители города платили за объемы тепла, которые фактически не получали.

Международный розыск и экстрадиция

По данным следствия, подозреваемый уехал из Украины в июне 2025 года. В декабре прошлого года мужчине заочно сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

В январе 2026 года подозрение дополнили обвинениями в создании и руководстве преступной организацией, завладении чужим имуществом и служебном подлоге.

В настоящее время прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят официальный запрос в испанские органы по экстрадиции задержанного в Украину. Обвинительный акт относительно других четырех участников организации направили в суд в марте 2026 года, судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили вероятные злоупотребления при закупке электроэнергии для Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы на 2025 год. Убытки медучреждения превысили 5 млн грн.