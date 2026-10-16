Збитки на 71 млн грн: в Іспанії затримали підозрюваного у схемі з тарифами на тепло в Івано-Франківську

В Іспанії 14 жовтня затримали 40-річного жителя Київщини, якого підозрюють в організації схеми привласнення понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську. З січня 2026 року він перебував у міжнародному розшуку.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема

За версією слідства, чоловік створив злочинну організацію, до якої входили ще четверо осіб — засновник і керівники приватних компаній. Пов’язані підприємства виробляли та транспортували тепло в Івано-Франківській громаді, а кінцевим бенефіціаром був імовірний організатор.

Упродовж опалювальних сезонів 2021–2022 та 2022–2023 років учасники групи подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки тарифів: штучно завищували витрати на виробництво тепла;приховували фактичні втрати енергії під час транспортування.

Унаслідок дій підозрюваних бюджет Івано-Франківська зазнав збитків на понад 71 млн грн, а жителі міста сплачували за обсяги тепла, які фактично не отримували.

Міжнародний розшук та екстрадиція

За даними слідства, підозрюваний виїхав з України в червні 2025 року. У грудні минулого року чоловіку заочно повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

У січні 2026 року підозру доповнили обвинуваченнями у створенні та керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном і службовому підробленні.

Наразі прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують офіційний запит до іспанських органів щодо екстрадиції затриманого в Україну.Обвинувальний акт щодо інших чотирьох учасників організації скерували до суду в березні 2026 року, судовий розгляд триває.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили ймовірні зловживання під час закупівлі електроенергії для Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні на 2025 рік. Збитки медзакладу перевищили 5 млн грн.