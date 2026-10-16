RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,10

45,00

EUR

50,95

50,73

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Збитки на 71 млн грн: в Іспанії затримали підозрюваного у схемі з тарифами на тепло в Івано-Франківську

гривні
Внаслідок афери з тарифами на тепло бюджету Івано-Франківська завдано понад 71 млн грн збитків / Shutterstock

В Іспанії 14 жовтня затримали 40-річного жителя Київщини, якого підозрюють в організації схеми привласнення понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську. З січня 2026 року він перебував у міжнародному розшуку.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема

За версією слідства, чоловік створив злочинну організацію, до якої входили ще четверо осіб засновник і керівники приватних компаній. Пов’язані підприємства виробляли та транспортували тепло в Івано-Франківській громаді, а кінцевим бенефіціаром був імовірний організатор.

Упродовж опалювальних сезонів 2021–2022 та 2022–2023 років учасники групи подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки тарифів: штучно завищували витрати на виробництво тепла;приховували фактичні втрати енергії під час транспортування.

Унаслідок дій підозрюваних бюджет Івано-Франківська зазнав збитків на понад 71 млн грн, а жителі міста сплачували за обсяги тепла, які фактично не отримували.

Міжнародний розшук та екстрадиція

За даними слідства, підозрюваний виїхав з України в червні 2025 року. У грудні минулого року чоловіку заочно повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

У січні 2026 року підозру доповнили обвинуваченнями у створенні та керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном і службовому підробленні.

Наразі прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують офіційний запит до іспанських органів щодо екстрадиції затриманого в Україну.Обвинувальний акт щодо інших чотирьох учасників організації скерували до суду в березні 2026 року, судовий розгляд триває.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили ймовірні зловживання під час закупівлі електроенергії для Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні на 2025 рік.  Збитки медзакладу перевищили 5 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності