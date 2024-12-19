Усик проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри: украинец получит баснословный гонорар

Вечером в субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Именитые тяжеловесы поборются за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA и The Ring. Мероприятие начнется в 17:00 по Киеву, однако ожидается, что Усик и Фьюри выйдут на ринг не ранее 0:30 воскресенья.

Помимо них, бой проведут украинский боксер Сергей Богачук и британец Ишмаэль Дэвис, британец Мозес Итаума и австралиец Демси Маккин. Также состоятся два поединка между британцами: Джонни Фишер против Дэйва Аллена и Айзек Лав против Ли Макгрегора. Напомним, что еще один поединок - между Деннисом Макканном и Питером Макгрейлом - на днях был отменен, поскольку первый провалил тест на допинг.

Сколько заработают Усик и Фьюри

Британское издание TalkSport называло размер общего фонда гонораров за этот бой в 191 миллион долларов: Усику якобы должно достаться 114, а Фьюри - 76 миллионов. Для украинского боксера эта сумма будет не только крупнейшим гонораром в карьере, но лишь немного уступит заработанному за все предыдущие поединки суммарно, включая два боя с Энтони Джошуа и первый бой с Фьюри.

Тем не менее следует иметь в виду, что официальной информации на этот счет не будет: спортивная индустрия крайне закрыта во всем, что касается денег, потому СМИ оперирируют лишь всплывающей инсайдерской информацией.

В сентябре издание Forbes.ua публиковало собственный рейтинг заработков украинских спортсменов, лидером которого с большим отрывом стал именно Усик. Согласно приведенным данным, ныне его годовой год составляет 54 миллиона долларов.

"Заработал 50 миллионов в год?! Это не так. Но пусть будет – значит, я действительно заработаю столько", – ответил сам боксер на вопрос редактора издания о размере его доходов от выступлений на ринге и спонсорских и рекламных контрактов, полученных за последние 12 месяцев.

Отметим, что за первый бой, как сообщали СМИ, именно британец получил куда больше - около 110 миллионов долларов, включая гонорар в 65 миллионов долларов и доход от продажи онлайн-трансляции. Усик же тогда получил около 40 миллионов долларов.

Фаворитом новой схватки букмекеры считают именно его. На победу Усика большинство контор дает коэффициент 1,57, в то время как на победу Фьюри - 2,65. На ничью же ставки принимаются с коэффициентом 15,00.

Отметим также, что большое внимание в сети также привлек сюрреалистичный ролик с Усиком и Фьюри, созданный промоутерами из саудовской BigTime Creative Shop в преддверии боя. По сюжету видео, снятому в духе экшн-триллеров, в нем оба боксера буквально сходят с ума, постоянно видя лица друг друга в окружающих людях и даже предметах.

Первый бой Усика и Фьюри

Напомним, что 18 мая этого года, также в Саудовской Аравии, Усик и Фьюри уже провели поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Первым в истории обладателем четырех поясов стал украинский боец, отобравший у британца недостающий пояс WBC.

Тогда девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой. Победа украинцу была присуждена раздельным решением судей. При этом в конце июня он отказался от чемпионского пояся по версии IBF, поскольку та захотела заставить украинского боксера провести обязательную защиту. Усик сделал выбор в пользу реванша с Тайсоном.

Для Фьюри это стало первым поражением в карьере, до этого он одержал 34 победы, в том числе 24 нокаутом. Усик же на тот момент провел в профессиональном боксе 21 бой - и ни разу не проиграл.

Судить будет ИИ

Новый поединок будет обслуживать уже новая бригада судей. В частности, непосредственно на ринге будет работать пуэрториканец Роберто Рамирес-младший, а боковыми судьями выступят Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Фернандо Барбоса (США).

В то же время накануне руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил о революционном новшестве, которое будет применено для боя между Усиком и Фьюри: судить его будет также виртуальный судья на основе искусственного интеллекта.

В частности, он следить за количеством нанесенных ударов, агрессией, эффективностью, пассивностью, временем в клинче, отходом от оппонента, запрещенными приемами - и в итоге оценит вероятность победы и поражения на основе этой статистики. На официальный исход боя, однако, это не повлияет.