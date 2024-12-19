Усик проведе бій-реванш із Тайсоном Ф'юрі: українець отримає нечуваний гонорар

Увечері в суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться масштабний вечір професійного боксу, головною подією якого стане бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Імениті важковаговики поборються за титули чемпіона світу за версіями WBC, IBO, WBO, WBA і The Ring. Захід розпочнеться о 17:00 за Києвом, проте очікується, що Усик та Ф'юрі вийдуть на ринг не раніше 0:30 неділі.

Крім них, бій проведуть український боксер Сергій Богачук та британець Ішмаель Девіс, британець Мозес Ітаума та австралієць Демсі Маккін. Також відбудуться два поєдинки між британцями: Джонні Фішер проти Дейва Аллена та Айзек Лав проти Лі Макгрегора. Нагадаємо, що ще один поєдинок — між Деннісом Макканном та Пітером Макгрейлом — днями було скасовано, оскільки перший провалив тест на допінг.

Скільки зароблять Усик та Ф'юрі

Британське видання TalkSport називало розмір загального фонду гонорарів за цей бій у 191 мільйон доларів: Усику нібито має дістатися 114, а Ф'юрі — 76 мільйонів. Для українського боксера ця сума буде не лише найбільшим гонораром у кар'єрі, але й лише трохи поступиться заробленому за всі попередні поєдинки сумарно, включаючи два бої з Ентоні Джошуа та перший бій з Ф'юрі.

Проте слід мати на увазі, що офіційної інформації з цього приводу не буде: спортивна індустрія вкрай закрита щодо всього, що стосується грошей, тому ЗМІ оперують лише інсайдерською інформацією.

У вересні видання Forbes.ua публікувало власний рейтинг заробітків українських спортсменів, лідером якого з великим відривом став Усик. Згідно з наведеними даними, нині його річний рік становить 54 мільйони доларів.

"Заробив 50 мільйонів на рік?! Це не так. Але нехай буде — значить, я справді зароблю стільки", — відповів сам боксер на запитання редактора видання про розмір його доходів від виступів на рингу та спонсорських та рекламних контрактів, отриманих за останні 12 місяців.

Зазначимо, що за перший бій, як повідомляли ЗМІ, саме британець отримав значно більше — близько 110 мільйонів доларів, включаючи гонорар у 65 мільйонів доларів та дохід від продажу онлайн-трансляції. Усик тоді отримав близько 40 мільйонів доларів.

Фаворитом нової битви букмекери вважають саме його. На перемогу Усика більшість контор дає коефіцієнт 1,57, тоді як на перемогу Ф'юрі — 2,65. На нічию ж ставки приймаються з коефіцієнтом 15,00.

Зазначимо також, що велику увагу в мережі також привернув сюрреалістичний ролик з Усиком та Ф'юрі, створений промоутерами із саудівської BigTime Creative Shop перед боєм. За сюжетом відео, знятим у дусі екшн-трилерів, в ньому обидва боксери буквально сходять з розуму, постійно бачачи обличчя один одного в навколишніх людях і навіть предметах.

Перший бій Усика та Ф'юрі

Нагадаємо, що 18 травня цього року, також у Саудівській Аравії, Усик та Ф'юрі вже провели поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Першим в історії володарем чотирьох поясів став український боєць, який відібрав у британця пояс WBC.

Тоді у дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун, але британець зміг продовжити бій. Перемога українцю була присуджена роздільним рішенням суддів. При цьому наприкінці червня він відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF, оскільки та захотіла змусити українського боксера провести обов'язковий захист. Усік зробив вибір на користь реваншу з Тайсоном.

Для Ф'юрі це стало першою поразкою у кар'єрі, до цього він здобув 34 перемоги, зокрема 24 нокаутом. Усик на той момент провів у професійному боксі 21 бій — і жодного разу не програв.

Судитиме ШІ

Новий поєдинок обслуговуватиме вже нова бригада суддів. Зокрема, безпосередньо на рингу працюватиме пуерториканець Роберто Рамірес-молодший, а бічними суддями виступатимуть Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Фернандо Барбоса (США).

Разом з тим напередодні керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх заявив про революційне нововведення, яке буде застосовано для бою між Усиком і Ф'юрі: судитиме його також віртуальний суддя на основі штучного інтелекту.

Зокрема, він стежитиме за кількістю завданих ударів, агресією, ефективністю, пасивністю, часом у клінчі, відходом від опонента, забороненими прийомами – і зрештою оцінить ймовірність перемоги та поразки на основі цієї статистики. На офіційний результат бою, однак, це не вплине.