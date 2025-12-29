Запланована подія 2

Утечка растительного масла в Черное море: какая ситуация на пляжах Одессы

пляж
Загрязнение возникло после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало в акваторию Черного моря в результате вражеской атаки. Фото: ОМР

По результатам экологического мониторинга, проведенного 27 и 28 декабря, не обнаружено загрязнений отходами масла в акватории Черного моря и на песчаной зоне пляжей Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, а также на территории пляжа 15-й и 16-й.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Одесского городского совета.

Отмечается, что за визуальными наблюдениями зафиксировано значительное уменьшение загрязнения на территории Инклюзивного пляжа (11-я станция Большого Фонтана), где остаются лишь мелкие рассеянные пятна на воде.

Также были установлены боновые заграждения на пляже "Санторини", что позволило существенно снизить уровень загрязнения. Но отдельные следы растительного масла там еще фиксируются.

Сообщается, что в течение выходных погибших птиц не обнаружено.

Напомним, загрязнение побережья возникло после того, как растительное масло вместе с продуктами горения попало в акваторию Черного моря в результате вражеской атаки по порту "Южный".

Там в ночь с 21 на 22 декабря загорелось около   30 контейнеров с мукой и растительным маслом;

А утром 24 декабря в городе Одесса в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон"   обнаружили пятна и погибших птиц.

Автор:
Светлана Манько