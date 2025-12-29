Запланована подія 2

Витік рослинної олії в Чорне море: яка ситуація на пляжах Одеси

пляж
Забруднення виникло після того, як рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря внаслідок ворожої атаки. Фото: ОМР

За результатами екологічного моніторингу, проведеного 27 та 28 грудня, не виявлено забруднень відходами олії в акваторії Чорного моря та на піщаній зоні пляжів “Ланжерон”, “Відрада”, “Дельфін”, “Аркадія”, а також на території пляжу 15‑ї та 16‑ї станцій “Великого Фонтану”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Зазначається, що за візуальними спостереженнями зафіксовано значне зменшення забруднення на території "Інклюзивного пляжу" (11‑та станція "Великого Фонтану"), де залишаються лише дрібні розсіяні плями на воді.

Також були встановлені бонові загородження на пляжі "Санторіні", що дозволило суттєво зменшити рівень забруднення. Але окремі сліди олії там ще фіксуються.

Повідомляється, що протягом вихідних загиблих птахів не виявлено.

Нагадаємо, забруднення узбережжя виникло після того, як рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в акваторію Чорного моря внаслідок ворожої атаки по порту "Південний".

Там у ніч з 21 на 22 грудня загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією,.

А зранку 24 грудня у місті Одеса в районі пляжів “Дельфін” та “Ланжерон” виявили плями та загиблих птахів.

Автор:
Світлана Манько