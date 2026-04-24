Увеличены выплаты кредиторам РВС Банка: что изменилось
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) увеличил размер удовлетворения требований кредиторов третьей и седьмой очередей АО “РВС Банк” после внесения изменений в соответствующий реестр.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
Удовлетворение требований кредиторов РВС Банк увеличено
Соответствующее решение №392 исполнительная дирекция Фонда приняла 20 апреля 2026 г. в связи с изменениями в реестр акцептованных требований кредиторов банка.
Согласно обновленным данным, объем удовлетворения требований:
- третья очередь увеличена на 20 000 грн;
- седьмой очереди – на 1 028 909,49 грн.
После этого:
- общий уровень удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составляет 96590776,79 грн, что равняется 100% от заявленной суммы;
- для седьмой очереди этот показатель вырос до 18898190,66 грн, или 10% от общего объема требований.
Как осуществляются выплаты
В Фонде напомнили, что расчеты с кредиторами проводятся исключительно в безналичной форме путем перечисления средств на их счета.
В то же время действует стандартная очередность погашения требований:
- выплаты производятся поэтапно - от первой до последующих очередей;
- каждая последующая очередь получает средства только после полного удовлетворения предыдущей;
- источником выплат являются денежные средства от продажи активов банка.
Таким образом увеличение выплат свидетельствует о дальнейшем прогрессе в процедуре ликвидации АО "РВС Банк" и расчетов с его кредиторами.
Напомним, 5 января 2026 года Фонд гарантирования вкладов официально запустил процесс ликвидации РВС Банк. По плану процедура вывода финучреждения с рынка продлится три года - до 4 января 2029 включительно.