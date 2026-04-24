Збільшено виплати кредиторам РВС Банку: що змінилося
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ( ФГВФО) збільшив розмір задоволення вимог кредиторів третьої та сьомої черг АТ “РВС Банк” після внесення змін до відповідного реєстру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФГВФО.
Задоволення вимог кредиторів РВС Банк збільшено
Відповідне рішення №392 виконавча дирекція Фонду прийняла 20 квітня 2026 року у зв’язку зі змінами до реєстру акцептованих вимог кредиторів банку.
Згідно з оновленими даними, обсяг задоволення вимог:
- третьої черги збільшено на 20 000 грн;
- сьомої черги — на 1 028 909,49 грн.
Після цього:
- загальний рівень задоволення вимог кредиторів третьої черги становить 96 590 776,79 грн, що дорівнює 100% від заявленої суми;
- для сьомої черги цей показник зріс до 18 898 190,66 грн, або 10% від загального обсягу вимог.
Як здійснюються виплати
У Фонді нагадали, що розрахунки з кредиторами проводяться виключно у безготівковій формі — шляхом перерахування коштів на їхні рахунки.
Водночас діє стандартна черговість погашення вимог:
- виплати здійснюються поетапно — від першої до наступних черг;
- кожна наступна черга отримує кошти лише після повного задоволення попередньої;
- джерелом виплат є кошти від продажу активів банку.
Таким чином, збільшення виплат свідчить про подальший прогрес у процедурі ліквідації АТ "РВС Банк" та розрахунків із його кредиторами.
Нагадаємо, 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів офіційно запустив процес ліквідації РВС Банк. За планом процедура виведення фінустанови з ринку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.