Збільшено виплати кредиторам РВС Банку: що змінилося

Виплати кредиторам РВС БАНК: нові суми та черги / Depositphotos

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ( ФГВФО) збільшив розмір задоволення вимог кредиторів третьої та сьомої черг АТ “РВС Банк” після внесення змін до відповідного реєстру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Задоволення вимог кредиторів РВС Банк збільшено

Відповідне рішення №392 виконавча дирекція Фонду прийняла 20 квітня 2026 року у зв’язку зі змінами до реєстру акцептованих вимог кредиторів банку.

Згідно з оновленими даними, обсяг задоволення вимог:

  • третьої черги збільшено на 20 000 грн;
  • сьомої черги — на 1 028 909,49 грн.

Після цього:

  • загальний рівень задоволення вимог кредиторів третьої черги становить 96 590 776,79 грн, що дорівнює 100% від заявленої суми;
  • для сьомої черги цей показник зріс до 18 898 190,66 грн, або 10% від загального обсягу вимог.

 Як здійснюються виплати

У Фонді нагадали, що розрахунки з кредиторами проводяться виключно у безготівковій формі — шляхом перерахування коштів на їхні рахунки.

Водночас діє стандартна черговість погашення вимог:

  • виплати здійснюються поетапно — від першої до наступних черг;
  • кожна наступна черга отримує кошти лише після повного задоволення попередньої;
  • джерелом виплат є кошти від продажу активів банку.

Таким чином, збільшення виплат свідчить про подальший прогрес у процедурі ліквідації АТ "РВС Банк" та розрахунків із його кредиторами.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів офіційно запустив процес ліквідації РВС Банк. За планом процедура виведення фінустанови з ринку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.

Автор:
Ольга Опенько