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УЗ добавила поезда между берегами Киева: когда и откуда они будут отправляться
"Укрзализныця" вечером 22 октября запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express из-за усложнения движения по Южному мосту в Киеве. Начиная с 16:40 интервалы между поездами с правого берега на левый составят от 15 минут.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Дополнительные поезда будут курсировать полукольцом по маршруту:
Киев-Демеевский - Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайна и обратно.
Таким образом, пассажиры получат дополнительное железнодорожное сообщение между правым и левым берегами через Южный и Северный мосты.
Первый дополнительный рейс от Почайны, где можно пересесть с синей линии метро, отправится в Троещину в 16:56.
Из Выдубичей, где доступна пересадка с зеленой линии метро, первый дополнительный рейс в направлении Березняков отправится в 18:02.
Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
Напомним, из-за повреждения Южного моста 22 октября в столице изменили движение метро и наземного общественного транспорта. Поезда зеленой линии курсируют по отдельным участкам между "Сырцем" и "Выдубичами" и между "Осокорками" и "Красным хутором".