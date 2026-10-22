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УЗ добавила поезда между берегами Киева: когда и откуда они будут отправляться

УЗ добавила поезда между берегами Киева
УЗ добавила поезда между берегами Киева

"Укрзализныця" вечером 22 октября запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express из-за усложнения движения по Южному мосту в Киеве. Начиная с 16:40 интервалы между поездами с правого берега на левый составят от 15 минут.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Дополнительные поезда будут курсировать полукольцом по маршруту:

Киев-Демеевский - Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайна и обратно.

Таким образом, пассажиры получат дополнительное железнодорожное сообщение между правым и левым берегами через Южный и Северный мосты.

Первый дополнительный рейс от Почайны, где можно пересесть с синей линии метро, отправится в Троещину в 16:56.

Из Выдубичей, где доступна пересадка с зеленой линии метро, первый дополнительный рейс в направлении Березняков отправится в 18:02.

Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Напомним, из-за повреждения Южного моста 22 октября в столице изменили движение метро и наземного общественного транспорта. Поезда зеленой линии курсируют по отдельным участкам между "Сырцем" и "Выдубичами" и между "Осокорками" и "Красным хутором".

Автор:
Татьяна Гойденко

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