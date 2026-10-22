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УЗ додала поїзди між берегами Києва: коли і звідки вони вирушатимуть

УЗ додала поїзди між берегами Києва
УЗ додала поїзди між берегами Києва

"Укрзалізниця" ввечері 22 жовтня запускає додаткові рейси Kyiv City Express через ускладнення руху Південним мостом у Києві. Починаючи з 16:40, інтервали між поїздами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутом:

Київ-Деміївський — Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та у зворотному напрямку.

Таким чином пасажири отримають додаткове залізничне сполучення між правим і лівим берегами через Південний та Північний мости.

Перший додатковий рейс від Почайни, де можна пересісти із синьої лінії метро, вирушить у напрямку Троєщини о 16:56.

Із Видубичів, де доступна пересадка із зеленої лінії метро, перший додатковий рейс у напрямку Березняків відправиться о 18:02.

Квитки на додаткові рейси можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, через пошкодження Південного мосту 22 жовтня у столиці змінили рух метро та наземного громадського транспорту. Поїзди зеленої лінії курсують окремими ділянками між "Сирцем" і "Видубичами" та між "Осокорками" і "Червоним хутором".

Автор:
Тетяна Гойденко

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