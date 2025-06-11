Контроль на границе с Польшей: таможенники получили технику от ЕС за €2,5 млн

В пункте пропуска "Краковец — Корчева" на украинско-польской границе таможенная служба получила новый мобильный рентгеновский сканер Rapiscan. Оборудование стоимостью около 2,5 млн евро предоставлено Евросоюзом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной таможенной службы.

Новое оборудование для пункта пропуска

Мобильный рентгеновский сканер стоимостью около 2,5 миллионов евро передан в рамках программы технической помощи Европейского Союза "EU4IBM – Resilienc", которая призвана поддержать Украину в условиях полномасштабной войны.

Участие в церемонии передачи приняли представители Государственной таможенной службы во главе с заместителем Председателя по цифровому развитию Олегом Николайчуком, а также представители Международного центра развития миграционной политики (ICMPD), Консультативной миссии ЕС в Украине, Представительства Евросоюза и Генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту.

Мобильная сканирующая система Rapiscan Eagle M60 позволяет быстро и эффективно проверять грузы, обнаруживая запрещенные предметы, а также не заявленные к таможенному оформлению товары. Высокая точность оборудования уменьшает потребность в физическом осмотре, что значительно ускоряет процесс таможенного контроля.

Николайчук выразил благодарность международным партнерам за весомый вклад в усиление таможенной инфраструктуры и развитие ИТ-решений. Он подчеркнул, что передача современного оборудования является очередным подтверждением поддержки со стороны Европейского Союза в вопросах укрепления безопасности на границе и развития международной торговли. Благодаря новой технике таможенная служба сможет более эффективно противодействовать правонарушениям и контрабанде, ускорить таможенное оформление грузов и повысить пропускную способность пункта пропуска.

Международные партнеры, со своей стороны, отметили высокий уровень сотрудничества с украинской таможней и заверили в готовности к дальнейшему взаимодействию по внедрению в Украине лучших практик европейского уровня.

Напомним, на таможенном посту "Ягодин", одном из ключевых пунктов пересечения границы с Польшей, идет подготовка к установке новейших сканирующих систем для более эффективного таможенного контроля автомобильного и железнодорожного транспорта.