Посилення контролю на кордоні з Польщею: митники отримали техніку від ЄС за €2,5 млн

У пункті пропуску “Краківець – Корчова” на українсько-польському кордоні митна служба отримала новий мобільний рентгенівський сканер Rapiscan. Обладнання вартістю близько 2,5 млн євро надане Євросоюзом.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Нове обладнання для пункту пропуску

Мобільний рентгенівський сканер вартістю близько 2,5 мільйона євро передано в рамках програми технічної допомоги Європейського Союзу "EU4IBM – Resilienc", яка покликана підтримати Україну в умовах повномасштабної війни.

Участь у церемонії передачі взяли представники Державної митної служби на чолі із заступником Голови з питань цифрового розвитку Олегом Ніколайчуком, а також представники Міжнародного центру розвитку міграційної політики (ICMPD), Консультативної місії ЄС в Україні, Представництва Євросоюзу та Генерального директорату Єврокомісії з питань мобільності і транспорту.

Мобільна скануюча система Rapiscan Eagle M60 дозволяє швидко й ефективно перевіряти вантажі, виявляючи заборонені предмети, а також не заявлені до митного оформлення товари. Висока точність обладнання зменшує потребу у фізичному огляді, що значно пришвидшує процес митного контролю.

Ніколайчук висловив подяку міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення митної інфраструктури та розвиток ІТ-рішень. Він підкреслив, що передача сучасного обладнання є черговим свідченням підтримки з боку Європейського Союзу в питаннях зміцнення безпеки на кордоні та розвитку міжнародної торгівлі. Завдяки новій техніці митна служба зможе ефективніше протидіяти правопорушенням і контрабанді, пришвидшити митне оформлення вантажів і підвищити пропускну здатність пункту пропуску.

Міжнародні партнери, зі свого боку, відзначили високий рівень співпраці з українською митницею та запевнили у готовності до подальшої взаємодії задля впровадження в Україні найкращих практик європейського рівня.

Нагадаємо, на митному посту "Ягодин", одному з ключових пунктів перетину кордону з Польщею, триває підготовка до встановлення новітніх скануючих систем для ефективнішого митного контролю автомобільного та залізничного транспорту.