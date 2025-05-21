Відеонагляд на кордоні: митники працюватимуть з боді-камерами у всіх пунктах пропуску

21 травня уряд затвердив порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів у всіх пунктах пропуску. Відтепер боді-камери стануть невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Боді-камери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення боді-камер або видалення відеозаписів забороняється.

Як зазначили у митній службі, технічні параметри боді-камер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема, його видалення або редагування. Камери працюють у тому числі в нічному режимі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить:

виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення;

профілактику зловживань на митниці;

захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

"Використання митниками боді-камер - це не просто фіксація подій. Це інструмент швидкої аналітики, якісної перевірки та формування об’єктивної доказової бази. Із бодікамерами кожна дія - чітка, кожне рішення – аргументоване", — зазначив очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Що передувало рішенню?

Пілотний проект із застосування митниками боді-камер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Він став наглядною демонстрацією нової якості роботи митниці, де кожна дія фіксується об'єктивно, без можливості втручання. Так, вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску.

Нагадаємо, митниця посилює високотехнологічний контроль вздовж кордону України. Ще у п’яти пунктах пропуску встановили мобільні сканери. Сучасне обладнання працюватиме на кордонах України з Румунією, Словаччиною та Польщею.