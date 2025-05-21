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Видеонаблюдение на границе: таможенники будут работать с боди-камерами во всех пунктах пропуска
21 мая правительство утвердило порядок применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов во всех пунктах пропуска.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Боди-камеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мер таможенного контроля и других формальностей. Самостоятельное отключение боди-камер или удаление видеозаписей запрещается.
Как отметили в таможенной службе, технические параметры боди-камер исключают возможность вмешательства в видеозапись, в частности ее удаление или редактирование. Камеры работают в том числе в ночном режиме.
Ожидается, что внедрение системы полного видеонаблюдения обеспечит:
- выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение;
- профилактику злоупотреблений на таможне;
- защиту должностных лиц от необоснованных обвинений.
"Использование таможенниками боди-камер — это не просто фиксация событий. Это инструмент быстрой аналитики, качественной проверки и формирования объективной доказательной базы. С бодикамерами каждое действие — четкое, каждое решение — аргументировано", — отметил глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.
Что предшествовало решению?
Пилотный проект по применению таможенниками боди-камер начался в ноябре 2023 года в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Он стал наглядной демонстрацией нового качества работы таможни, где каждое действие фиксируется объективно без возможности вмешательства. Так, удалось добиться сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также увеличения поступлений в бюджет на 36%. Именно эти показатели стали основой для масштабирования инициативы на другие пункты пропуска.
Напомним, таможня усиливает высокотехнологичный контроль вдоль границы Украины. Еще в пяти пунктах пропуска были установлены мобильные сканеры. Современное оборудование будет работать на границах Украины с Румынией, Словакией и Польшей.