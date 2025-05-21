Видеонаблюдение на границе: таможенники будут работать с боди-камерами во всех пунктах пропуска

21 мая правительство утвердило порядок применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов во всех пунктах пропуска.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Боди-камеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мер таможенного контроля и других формальностей. Самостоятельное отключение боди-камер или удаление видеозаписей запрещается.

Как отметили в таможенной службе, технические параметры боди-камер исключают возможность вмешательства в видеозапись, в частности ее удаление или редактирование. Камеры работают в том числе в ночном режиме.

Ожидается, что внедрение системы полного видеонаблюдения обеспечит:

выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение;

профилактику злоупотреблений на таможне;

защиту должностных лиц от необоснованных обвинений.

"Использование таможенниками боди-камер — это не просто фиксация событий. Это инструмент быстрой аналитики, качественной проверки и формирования объективной доказательной базы. С бодикамерами каждое действие — четкое, каждое решение — аргументировано", — отметил глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Что предшествовало решению?

Пилотный проект по применению таможенниками боди-камер начался в ноябре 2023 года в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Он стал наглядной демонстрацией нового качества работы таможни, где каждое действие фиксируется объективно без возможности вмешательства. Так, удалось добиться сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также увеличения поступлений в бюджет на 36%. Именно эти показатели стали основой для масштабирования инициативы на другие пункты пропуска.

Напомним, таможня усиливает высокотехнологичный контроль вдоль границы Украины. Еще в пяти пунктах пропуска были установлены мобильные сканеры. Современное оборудование будет работать на границах Украины с Румынией, Словакией и Польшей.