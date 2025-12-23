В Агентстве восстановления рассказали, почему заморозили строительство защиты подстанций от ракет

Глава Национального агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, почему пришлось отказаться от строительства защиты подстанций третьего уровня, которые рассчитаны на защиту от прямого попадания ракеты. Об этом Сухомлин рассказал в интервью Delo.ua.

"Предварительные расчеты показали одну стоимость, а потом, когда начали строить, то поняли, что это будет стоить даже не в два раза, а в несколько раз больше. Даже наши американские партнеры относились к этому скептически. Не в плане эффективности, а в плане срока и стоимости проектов. Это очень дорогие объекты, но сейчас они фактически ничего не защищают".

По его словам, общая сумма, выделенная на эти объекты за три года составляет примерно 17 млрд грн. Готовность этих объектов составляет от 10 до 50%.

"На сегодняшний день эти объекты не строятся, и их строительство будет закончено уже после войны. Но к этому нужно будет подойти более взвешенно и посмотреть, как их можно будет использовать, кроме как для защиты подстанций", — добавил Сухомлин.

В 2025 году на строительство защиты подстанций выделили на 30% меньше чем в 2024 году

Для строительства защиты подстанций "Укрэнерго" от шахедов в 2025 году Агентству восстановления из бюджета было выделено 3,6 млрд грн, тогда как в 2024 году эта сумма была на 30% больше и составляла 5,4 млрд грн.

Агентство строит защиту для 22 подстанций, что составляет треть от ключевых объектов "Укрэнерго". При этом на каждой подстанции может находиться несколько объектов и элементов защиты.

С начала осени россияне продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На 22 декабря российская армия атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Министерстве энергетики констатируют, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмены графиков отключений света в Украине пока невозможно.

О том, как агентство строит защиту подстанций "Укрэнерго", почему заморозили дорогие проекты третьего уровня защиты, работающие под обстрелами в прифронтовых регионах, а также об экономии бюджетных средств, прозрачном ценообразовании и перспективах дорожной инфраструктуры читайте в интервью на Delo.ua.