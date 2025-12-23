В Агентстві відновлення розповіли чому заморозили будівництво захисту підстанцій від ракет

Голова Національного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів чому довелося відмовитись від будівництва захисту підстанцій третього рівня, які розраховані на захист від прямого влучання ракети. Про це Сухомлин розповів в інтерв'ю Delo.ua.

"Попередні розрахунки показали одну вартість, а потім, коли почали будувати, то зрозуміли, що це коштуватиме навіть не у два рази, а в декілька разів більше. Навіть наші американські партнери ставилися до цього скептично. Не в плані ефективності, а в плані терміну і вартості проєктів. Це дуже дорогі об'єкти, але зараз вони фактично нічого не захищають", — сказав топменеджер.

За його словами загальна сума, що була виділена на ці об'єкти за три роки складає приблизно 17 млрд грн. Готовність цих об'єктів складає від 10% до 50%.

"На сьогодні ці об'єкти не будуються, і їх будівництво буде закінчено вже після війни. Але до цього потрібно буде підійти більш зважено і подивитися, як їх можна буде використати, крім як для захисту підстанцій", — додав Сухомлин.

У 2025 на будівництво захисту підстанцій виділили на 30% менше ніж у 2024

Для будівництва захисту підстанцій "Укренерго" від шахедів у 2025 році Агентству відновлення з бюджету виділили 3,6 млрд грн, тоді як у 2024 році ця сума була на 30% більшою і складала 5,4 млрд грн.

Агентство будує захист для 22 підстанцій, що складає третину від ключових об'єктів "Укренерго". При цьому на кожній підстанції може бути декілька об'єктів та елементів захисту.

Від початку осені росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Станом на 22 грудня російська армія атакувала енергооб’єкти в Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

В Міністерстві енергетики констатують, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.

Про те, як агентство будує захист підстанцій "Укренерго", чому заморозили дорогі проєкти третього рівня захисту, як працюють під обстрілами в прифронтових регіонах, а також про економію бюджетних коштів, прозоре ціноутворення та перспективи дорожньої інфраструктури читайте в інтерв'ю на Delo.ua.