В Азербайджане торговые сети хотят заменить украинский шоколад русским, но есть проблема

Экспорт украинских кондитерских изделий за четыре месяца текущего года вырос на 13,2%, а выручка на 17%. В то же время, на рынке Азербайджана украинские производители усиливают конкуренцию с Россией. Местные сети ищут более дешевые российские аналоги, однако признают, что они уступают украинскую шоколадную продукцию по качеству.

Об этом сообщил президент профильной ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Украинская кондитерская отрасль во время полномасштабной войны сохранилась и продолжает работать, подчеркнул Балдынюк . За это время экспорт вырос на 40%, а в 2025 году кондитеры экспортировали 302 тыс. тонн продукции почти на $1 млрд. Нынешние показатели уже превышают довоенный уровень экспорта, добавил он.

Объемы экспорта кондитерских изделий выросли на 13,2% – с 92,1 тыс. тонн за четыре месяца 2025 года до 104,3 тыс. тонн за четыре месяца 2026 года. Выручка выросла на 17% – с $275 млн до $ 321,8 млн, рассказал президент ассоциации "Укркондпром".

"За последние 10 лет отрасль полностью переориентировала экспортные рынки. Если до 2012 года 70% экспорта приходилось на Россию, Беларусь и Казахстан, то сейчас торговля с РФ и Беларусью полностью прекращена. Казахстан и страны Центральной Азии также потеряли значение из-за дорогостоящей логистики", - сказал Балдынюк .

Вместо этого произошла полная диверсификация экспорта.

Сегодня около половины украинской кондитерской продукции поставляется в страны ЕС, остальные - более чем в 100 стран мира, в частности в Канаду, США, Израиль.

Страны арабского мира, в частности Персидского залива, могут стать вторым стратегическим рынком.

Сейчас украинские производители активно прорабатывают страны арабского мира, в том числе Персидского залива. Туда тоже экспорт достаточно заметно увеличился.

"Сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке экспорт туда заметно подорожал. Надеюсь, что впоследствии ситуация ситуацией улучшится", - отметил эксперт.

В целом, рынок стран Арабского мира был перспективным для украинских производителей еще до войны на Ближнем Востоке и остается таким и сегодня.

Экспорт украинской продукции в страны Персидского залива остается пока относительно небольшим, хотя демонстрирует положительную динамику.

"Речь идет о десятках миллионов долларов экспорта, однако заметную часть этих поставок сейчас обеспечивает фактически один участник отрасли", - рассказал Балдынюк.

Другие украинские производители активно пытаются закрепиться на рынках региона и наращивают свое присутствие. В то же время доля украинской продукции в структуре импорта стран Персидского залива пока остается невысокой — на уровне всего нескольких процентов в разных сегментах, отметил эксперт.

В то же время, главным вызовом для экспортеров стала логистика, подчеркнул Балдынюк . Стоимость доставки выросла примерно на 30-35%: если раньше контейнер обходился в 4,5-6,5 тысяч долларов в зависимости от типа и объема, то сейчас цена увеличилась еще примерно на 1,5 тысяч долларов за контейнер.

Такое удорожание транспорта оказывает существенное влияние на конкурентоспособность украинской продукции. В частности, у Турции выгоднее логистическое расположение, более быстрые маршруты доставки и дополнительная государственная поддержка экспортеров - от дотаций на транспорт до налоговых льгот, пояснил президент ассоциации.

Несмотря на это рынок Персидского залива и шире Арабского мира остается стратегически важным для украинских компаний. Часть стран региона уже играет роль хабов для дальнейшего реэкспорта продукции в Африку.

Азербайджан и Центральная Азия: рынки остаются, но логистика усложняет работу

Украинские производители традиционно занимали сильные позиции на рынках Кавказа и Центральной Азии. В то же время, сегодня работа на этих направлениях значительно усложнилась из-за логистики.

Тем не менее, украинские компании продолжают удерживать присутствие на этих рынках.

"Во время недавних переговоров в Баку с торговыми сетями они сказали, что пробуют замещать украинскую продукцию российским шоколадом и кондитерскими изделиями из-за их более низкой цены", - сказал Балдынюк.

Однако, по словам директора по импорту крупной торговой сети Азербайджана, они пока не могут найти для замещения качественную российскую продукцию, которая могла бы конкурировать с украинской в шоколадной группе по уровню качества.

В 2024 году общая стоимость экспорта украинских кондитерских изделий в Азербайджан составила $33,5 млн.

Как материальные затраты влияют на цены кондитерской продукции

Шоколадная и какаосодержащая группа сладостей испытывает наибольшее ценовое давление - 20-25% из-за подорожания сырья и энергоносителей, сообщил президент ассоциации.

Ценовое влияние материальных затрат на мучную группу оценивается в 7-10%. Сдерживающим фактором является относительно умеренный рост стоимости базового компонента – муки (+5%).

Сахарная группа имеет схожий уровень давления - 6-10%, несмотря на значительное удорожание фруктовых наполнителей и пюре ( +25%).

Прямое повышение тарифов на электроэнергию на 16% и газ на 25-30% является сквозным фактором для всех этапов производства кондитерки.

Дополнительные 1,5-2,5% к себестоимости для использования генераторов при выключении света закладывают дополнительные риски.

Молокопродукты (+15%), жиры (+10%) и другие орехи (+3–12%) создают кумулятивный эффект, заставляющий производителей пересматривать отпускные цены.

Кроме того, производители говорят о значительном дефиците кадров. По их словам, отрасль могла бы производить и экспортировать больше продукции, однако недостает работников для полноценной работы производственных линий. Именно поэтому в бизнесе все активнее обсуждается вопрос трудовой миграции.

Напомним, кондитерская отрасль Украины продемонстрировала существенный рост. Рынок кондитерских изделий за пять лет вырос более чем в два раза, в среднем примерно на 20% ежегодно. В 2025 году совокупный доход производителей составил 75,2 млрд. грн. против 35,5 млрд. грн. в 2021 году.