В Азербайджані торговельні мережі хочуть замінити український шоколад російським, але є проблема

Експорт українських кондитерських виробів за чотири місяці цього року зріс на 13,2%, а виручка на 17%. Водночас на ринку Азербайджану українські виробники посилюють конкуренцію з Росією. Місцеві мережі шукають дешевші російські аналоги, однак визнають, що вони поступаються українській шоколадній продукції за якістю.

Про це Delo.ua повідомив президент профільної асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

Українська кондитерська галузь під час повномасштабної війни збереглася та продовжує працювати, наголосив Балдинюк. За цей час експорт зріс на 40%, а у 2025 році кондитери експортували 302 тис. тонн продукції майже на $1 млрд. Нинішні показники вже перевищують довоєнний рівень експорту, додав він.

Обсяги експорту кондитерських виробів зросли на 13,2% - з 92,1 тис. тонн за чотири місяці 2025 року до 104,3 тис. тонн за чотири місяці 2026 року. Виручка зросла на 17% - з $275 млн до $321,8 млн, розповів президент асоціації "Укркондпром".

"За останні 10 років галузь повністю переорієнтувала експортні ринки. Якщо до 2012 року 70% експорту припадало на Росію, Білорусь і Казахстан, то зараз торгівля з РФ та Білоруссю повністю припинена. Казахстан і країни Центральної Азії також втратили значення через дорогу логістику", - сказав Балдинюк.

Натомість відбулася повна диверсифікація експорту.

Сьогодні близько половини української кондитерської продукції постачається до країн ЄС, решта - більш ніж у 100 країн світу, зокрема до Канади, США, Ізраїлю.

Країни арабського світу, зокрема Перської затоки можуть стати другим стратегічним ринком

Зараз українські виробники активно опрацьовують країни арабського світу, зокрема Перської затоки. Туди теж експорт достатньо помітно збільшився.

"Зараз через кризу на Близькому Сході експорт туди помітно подорожчав. Сподіваюся, що згодом безпекова ситуація покращиться",- зауважив експерт.

Загалом ринок країн Арабського світу був перспективним для українських виробників ще до війни на Близькому Сході та залишається таким і сьогодні.

Експорт української продукції до країн Перської затоки поки що залишається відносно невеликим, хоча демонструє позитивну динаміку.

"Йдеться про десятки мільйонів доларів експорту, однак помітну частину цих поставок наразі забезпечує фактично один учасник галузі", - розповів Балдинюк.

Інші українські виробники також активно намагаються закріпитися на ринках регіону та нарощують свою присутність. Водночас частка української продукції у структурі імпорту країн Перської затоки поки що залишається невисокою — на рівні лише кількох відсотків у різних сегментах, зазначив експерт.

Водночас головним викликом для експортерів стала логістика, наголосив Балдинюк. Вартість доставки зросла приблизно на 30-35%: якщо раніше контейнер обходився у 4,5–6,5 тисячі доларів залежно від типу та обсягу, то зараз ціна збільшилася ще приблизно на 1,5 тисячі доларів за контейнер.

Таке подорожчання транспорту суттєво впливає на конкурентоспроможність української продукції. Зокрема, Туреччина має вигідніше логістичне розташування, швидші маршрути доставки та додаткову державну підтримку експортерів - від дотацій на транспорт до податкових пільг, пояснив президент асоціації.

Попри це, ринок Перської затоки та ширше Арабського світу залишається стратегічно важливим для українських компаній. Частина країн регіону вже виконує роль хабів для подальшого реекспорту продукції до Африки.

Азербайджан та Центральна Азія: ринки залишаються, але логістика ускладнює роботу

Українські виробники традиційно мали сильні позиції на ринках Кавказу та Центральної Азії. Водночас сьогодні робота на цих напрямках значно ускладнилася через логістику.

Проте українські компанії продовжують утримувати присутність на цих ринках.

"Під час нещодавніх перемовин у Баку з торговельними мережами вони сказали, що пробують заміщувати українську продукцію російським шоколадом та кондитерськими виробами через їхню нижчу ціну", - сказав Балдинюк.

Однак, за словами директора з імпорту великої торговельної мережі Азербайджану, вони поки що не можуть знайти для заміщення якісну російську продукцію, яка б могла конкурувати з українською у шоколадній групі за рівнем якості.

У 2024 році загальна вартість експорту українських кондитерських виробів до Азербайджану становила $33,5 млн.

Як матеріальні витрати впливають на ціни кондитерської продукції

Шоколадна та какаовмісна група солодощів зазнає найбільшого цінового тиску - 20-25% через подорожчання сировини та енергоносіїв, повідомив президент асоціації.

Ціновий вплив матеріальних витрат на борошняну групу оцінюється у 7-10%. Стримуючим фактором є відносно помірне зростання вартості базового компонента - борошна (+5%).

Цукриста група має схожий рівень тиску - 6-10%, попри значне подорожчання фруктових наповнювачів та пюре (+25%).

Пряме підвищення тарифів на електроенергію на +16% та газ на +25-30% є наскрізним фактором для всіх етапів виробництва кондитерки.

Додаткові 1,5-2,5% до собівартості від використання генераторів під час вимкнень світла закладають додаткові ризики.

Молокопродукти (+15%), жири (+10%) та інші горіхи (+3–12%) створюють кумулятивний ефект, що змушує виробників переглядати відпускні ціни.

Окрім того, виробники говорять про значний дефіцит кадрів. За їхніми словами, галузь могла б виробляти та експортувати більше продукції, однак бракує працівників для повноцінної роботи виробничих ліній. Саме тому в бізнесі дедалі активніше обговорюють питання трудової міграції.

Нагадаємо, кондитерська галузь України продемонструвала суттєве зростання. Ринок кондитерських виробів за п'ять років виріс більш ніж удвічі, у середньому приблизно на 20% щорічно. У 2025 році сукупний дохід виробників склав 75,2 млрд грн проти 35,5 млрд грн у 2021 році.