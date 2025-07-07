В Белой Церкви появится муниципальное жилье для мариупольских переселенцев

Правительство одобрило решение о запуске экспериментального проекта, предусматривающего строительство муниципального жилья для переселенцев из Мариуполя в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Доступное жилье для переселенцев из Мариуполя

7 июля 2025 Кабинет министров принял постановление о запуске экспериментального проекта для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц из Мариупольского общества.

В рамках этой инициативы в городе Белая Церковь на Киевщине планируется построить новый квартал муниципального жилья для более 1500 мариупольцев.

Проект реализуется совместно Министерством развития общин и территорий и Мариупольским городским советом. Он предусматривает комплексное решение жилищного вопроса для ВПЛ:

Строительство муниципального арендного жилья – квартиры будут предоставляться во временное пользование на социальных условиях через прозрачный механизм распределения.

– квартиры будут предоставляться во временное пользование на социальных условиях через прозрачный механизм распределения. Льготное ипотечное кредитование – для тех, кто хочет приобрести жилье, но нуждается в финансовой поддержке. Речь идет, в частности, о военных, ветеранах, семьях погибших, многодетных семьях и людях с инвалидностью.

Цель проекта – обеспечить переселенцев удобной, доступной и безопасной возможностью для восстановления нормальной жизни.

Напомним, в Украине готовят к запуску новую программу под названием "еЖизнь", которая будет направлена на решение проблем внутренне перемещенных лиц.

Новая программа сфокусируется на вопросе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Кроме того, программа будет включать доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также создание возможностей для предпринимательской деятельности ВПЛ по новому месту жительства.