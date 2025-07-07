У Білій Церкві з’явиться муніципальне житло для маріупольських переселенців

Уряд схвалив рішення про запуск експериментального проєкту, що передбачає будівництво муніципального житла для переселенців з Маріуполя у Білій Церкві на Київщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Доступне житло для переселенців з Маріуполя

7 липня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб із Маріупольської громади.

У межах цієї ініціативи в місті Біла Церква на Київщині планується звести новий квартал муніципального житла для понад 1500 маріупольців.

Проєкт реалізується спільно Міністерством розвитку громад і територій та Маріупольською міською радою. Він передбачає комплексне вирішення житлового питання для ВПО:

Будівництво муніципального орендного житла – квартири надаватимуться у тимчасове користування на соціальних умовах через прозорий механізм розподілу.

– квартири надаватимуться у тимчасове користування на соціальних умовах через прозорий механізм розподілу. Пільгове іпотечне кредитування – для тих, хто хоче придбати житло, але потребує фінансової підтримки. Йдеться, зокрема, про військових, ветеранів, родини загиблих, багатодітні родини та людей з інвалідністю.

Мета проєкту — забезпечити переселенців зручною, доступною та безпечною можливістю для відновлення нормального життя.

Нагадаємо, в Україні готують до запуску нову програму під назвою "єЖиття", яка буде спрямована на розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб.

Нова програма сфокусується на питанні забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Крім того, програма включатиме доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.