23 ноября из-за российских обстрелов в центре Киева получил повреждения ресторан "Ватра".

Как пишет Dilo, об этом сообщила владелица и CEO компании GastroFamily, в которую входит ресторан "Ватра", Елена Борисова в Instagram.

"Я откровенно деллюсь с вами всем: и успехам, выступлениям, и тяжелым моментам тоже. Сегодня один из них – прилет в "Ватра". Наш ресторан в центре Киева. Благодарна Богу, что там не было людей", - написала она.

Заметим, что заведение "Ватра" находится на улице Архитектора Городецкого в центре Киева. Он был открыт в мае 2017 года.

19 октября в заведении сообщили, что закрываются на зимние каникулы и откроются для посетителей в апреле 2027 года.

О GastroFamily

GastroFamily – сеть ресторанов, среди которых представлены как заведения фаст-кежуал формата для быстрого перекуса, так и уютные классические рестораны с высокой кухней и изысканными блюдами.

GastroFamily объединяет более 80 разных по концепции заведений. Среди них – столичные рестораны "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Последняя Баррикада", "Любчик", "Ватра", а также сети заведений "Барсук", Mushlya, "Белый Налив" и БПШ (БеляшПончикШаурма).

В 2019 году у GastroFamily появилась собственная доставка еды из заведений.

Ранее в зимний сезон сеть Gastro Family уже прекратила работу четырех неэффективных заведений. Речь идет о трех точках сети "Белый Налив" - две во Львове и одна в Луцке - а также "Канапка-бар" на Андреевском спуске в Киеве. Главными причинами закрытия стали значительный рост операционных расходов и падение трафика.

Владелец компании Елена Борисова в сентябре рассказывала Dilo, что сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений.

"Это одно из самых трудных, но и важнейших решений — уметь отпускать больше не работающие проекты. Так, отдельные заведения с высокой вероятностью придется закрывать, — отметила она, — мы к этому готовы: как и в предыдущие годы, команда Gastro Family работает по антикризисному плану", - отмечала ресторатор.