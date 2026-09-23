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В Черноморске во время ночной атаки поврежден состав ВОЗ с медицинскими средствами
В Черноморске Одесской области в результате ночной атаки пострадал состав Всемирной организации здравоохранения. По предварительным данным, повреждены помещения с контролируемым температурным режимом, где хранились медицинские средства.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ВОЗ в Украине.
В момент атаки работников организации на складе не было. ВОЗ оценивает масштабы повреждений и нанесенный ущерб. Утрачены ли медицинские средства и в каком количестве, пока неизвестно.
По данным организации, это ее четвертый состав в Украине, поврежденный за последние три месяца. ВОЗ также называет этот случай 21-й задокументированной атакой на объекты хранения медицинских товаров в 2026 году.
Повреждение состава может осложнить поставки медицинских средств, поэтому организация изменяет логистику для продления гуманитарной помощи.
Напомним, ранее российская атака повредила состав одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства в Киеве.