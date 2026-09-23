В Черноморске во время ночной атаки поврежден состав ВОЗ с медицинскими средствами

В Черноморске Одесской области в результате ночной атаки пострадал состав Всемирной организации здравоохранения. По предварительным данным, повреждены помещения с контролируемым температурным режимом, где хранились медицинские средства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ВОЗ в Украине.

В момент атаки работников организации на складе не было. ВОЗ оценивает масштабы повреждений и нанесенный ущерб. Утрачены ли медицинские средства и в каком количестве, пока неизвестно.

По данным организации, это ее четвертый состав в Украине, поврежденный за последние три месяца. ВОЗ также называет этот случай 21-й задокументированной атакой на объекты хранения медицинских товаров в 2026 году.

Повреждение состава может осложнить поставки медицинских средств, поэтому организация изменяет логистику для продления гуманитарной помощи.

Напомним, ранее российская атака повредила состав одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства в Киеве.