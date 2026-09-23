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У Чорноморську під час нічної атаки пошкоджено склад ВООЗ із медичними засобами

У Чорноморську під час нічної атаки пошкоджено склад ВООЗ із медичними засобами
У Чорноморську під час нічної атаки пошкоджено склад ВООЗ із медичними засобами

У Чорноморську Одеської області внаслідок нічної атаки постраждав склад Всесвітньої організації охорони здоров’я. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ВООЗ в Україні.

На момент атаки працівників організації на складі не було. ВООЗ оцінює масштаби пошкоджень і завдані збитки. Чи втрачено медичні засоби та в якій кількості, поки невідомо.

За даними організації, це четвертий її склад в Україні, пошкоджений за останні три місяці. ВООЗ також називає цей випадок 21-ю задокументованою атакою на об’єкти зберігання медичних товарів у 2026 році.

Пошкодження складу може ускладнити постачання медичних засобів, тому організація змінює логістику для продовження гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше російська атака пошкодила склад одного з найбільших дистриб’юторів ліків у Києві.

Автор:
Тетяна Гойденко

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