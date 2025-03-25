В Чехии на складе с боеприпасами произошел взрыв: пострадал один человек

Сегодня утром в городе Поличка в Пардубицком крае на востоке Чехии раздался взрыв. Авария произошла на складе боеприпасов на территории компании Poličské strojírny. Один человек получил серьезные травмы. Вертолетом его эвакуировали в больницу.

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Об этом сообщило издание Сeske Noviny.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 8:54. Спасатели направили в район Боржины, где расположен комплекс, два экипажа и вертолет.

"Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Пострадал один человек", — сообщила представитель спасателей Елена Кисяла.

У тяжело раненного вертолетом доставили в больницу в Оломоуке. На месте инцидента работает 11 пожарных подразделений.

По словам пресс-секретаря города Надежды Шауэровой, в связи с инцидентом дорога от Полички до Короухве закрыта на неопределенное время. Власти объявили третий по величине уровень чрезвычайной ситуации.

Компания Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, арендовавшему часть помещений компании. Завод STV Group в Поличке специализируется на производстве крупнокалиберных боеприпасов, ремонте военной техники и поставках запасных частей.

Напомним, 2 марта в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" группы "Метинвест".