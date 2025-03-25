У Чехії на складі з боєприпасами стався вибух: постраждала одна людина

Сьогодні вранці у місті Полічка в Пардубицькому краї на сході Чехії пролунав вибух. Аварія сталася на складі боєприпасів на території компанії Poličské strojírny. Одна людина отримала серйозні травми. Вертольотом її евакуювали до лікарні.

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Про це повідомило видання Сeske Noviny.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло о 8:54. Рятувальники направили в район Боржини, де розташований комплекс, два екіпажі та вертоліт.

"Це був вибух на складі боєприпасів. Людей евакуювали. Постраждала одна людина", — повідомила представниця рятувальників Олена Кисяла.

Важко пораненого гелікоптером доправили до лікарні в Оломоуці. На місці інциденту працюють 11 пожежних підрозділів.

За словами прес-секретаря міста Надії Шауерової, у зв'язку з інцидентом дорогу від ПолІчки до Короухве закрито на невизначений час. Влада оголосила третій за величиною рівень надзвичайної ситуації.

Компанія Poličské strojírny належить холдингу STV Invest, який орендував частину приміщень компанії. Завод STV Group у Полічці спеціалізується на виробництві великокаліберних боєприпасів, ремонті військової техніки та постачанні запасних частин.

Нагадаємо, 2 березня у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух на металургійному заводі "Каметсталь" групи “Метінвест”.