В Чехии произошел масштабный блекаут

В четверг, 27 июня, в Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, охватившего несколько регионов страны, в том числе часть Праги, Среднечешский, Устецкий, Либерецкий и Краловоградецкий края. О серьезных перебоях в энергосистеме сообщил системный оператор ČEPS.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Denik.

Причиной аварии, по предварительной информации, стал сбой на линии V411 – одной из главных высоковольтных линий электропередач в Чехии.

В результате север и восток страны перешли на так называемый "островной режим" работы, часть системы передачи была полностью обесточена, а некоторые подстанции прекратили работу. Точные причины инцидента выясняются, а технические бригады ČEPS активно работают над возобновлением подачи электроэнергии.

В Праге отключение задело значительную часть города, включая центр, районы Жижков, Споржилов, Южный Город и Ходов. Из-за аварии временно остановилось движение всех трех линий метро, а также трамваев на правом берегу Влтавы. К 12:30 трамвайное движение частично возобновлено, а метро снова работает в обычном режиме. Аэропорт столицы работал без сбоев.

Пожарные службы по всей стране получили десятки вызовов, связанных с застреванием людей в лифтах. В Среднечешском крае помощь понадобилась по меньшей мере в 12 локациях, а в Краловоградецком — более чем в 20 случаях. Некоторые магазины также вынуждены были временно закрыться.

В Либерце остановилось движение трамваев, и в городе не работали многие другие системы, зависящие от электроснабжения. В регионах Либерец, Яблонец над Нисой, Чешская Липа, Новый Бор и Фридлантский Выбежек подтверждены масштабные перебои с энергией.

Несмотря на кризисную ситуацию, в пострадавших от отключения больницах были своевременно активированы резервные генераторы. Министр здравоохранения Чехии Владимил Валек заверил общественность, что уход за пациентами не под угрозой. В то же время предупредил, что отдельные обследования могут быть перенесены.

Компания ČEZ, один из ключевых операторов энергорынка, заявила, что причиной инцидента не являлась неисправность в их оборудовании. Национальный оператор ČEPS продолжает расследование инцидента и работает над полным возобновлением электроснабжения.

Добавим, что блекаут в Испании нанес ущерб экономике страны на сумму до 400 миллионов евро (около 454 миллионов долларов США). Такую предварительную оценку обнародовал крупнейший коммерческий банк Испании – CaixaBank SA.