У Чехії стався масштабний блекаут

У четвер, 27 червня, в Чехії сталося масштабне відключення електроенергії, яке охопило кілька регіонів країни, зокрема частину Праги, Середньочеський, Устецький, Ліберецький і Краловоградецький краї. Про серйозні перебої в енергосистемі повідомив системний оператор ČEPS.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Denik.

Причиною аварії, за попередньою інформацією, став збій на лінії V411 — одній із головних високовольтних ліній електропередач у Чехії. Унаслідок цього північ та схід країни перейшли на так званий «острівний режим» роботи, частина системи передачі була повністю знеструмлена, а деякі підстанції припинили роботу. Точні причини інциденту з'ясовують, а технічні бригади ČEPS активно працюють над відновленням подачі електроенергії.

У Празі відключення зачепило значну частину міста, включно з центром, районами Жижков, Споржилов, Південне Місто та Ходов. Через аварію тимчасово зупинився рух усіх трьох ліній метро, а також трамваїв на правому березі Влтави. До 12:30 трамвайний рух частково відновили, а метро знову працює у звичайному режимі. Аеропорт столиці працював без збоїв.

Пожежні служби по всій країні отримали десятки викликів, пов’язаних із застряганням людей у ліфтах. У Середньочеському краї допомога знадобилася щонайменше у 12 локаціях, а в Краловоградецькому — в понад 20 випадках. Деякі магазини також були змушені тимчасово зачинитися.

У Ліберці зупинився рух трамваїв, і в місті не працювали багато інших систем, що залежать від електропостачання. У регіонах Ліберець, Яблонець-над-Нісою, Чеська Ліпа, Новий Бор та Фридлантський Вибежек підтверджені масштабні перебої з енергією.

Незважаючи на кризову ситуацію, в лікарнях, які постраждали від відключення, були своєчасно активовані резервні генератори. Міністр охорони здоров’я Чехії Властиміл Валек запевнив громадськість, що догляд за пацієнтами не під загрозою. Водночас попередив, що окремі обстеження можуть бути перенесені.

Компанія ČEZ, один із ключових операторів енергоринку, заявила, що причиною інциденту не була несправність у їхньому обладнанні. Національний оператор ČEPS продовжує розслідування інциденту та працює над повним відновленням електропостачання.

Додамо, що блекаут в Іспанії завдав збитків економіці країни на суму до 400 мільйонів євро (близько 454 мільйонів доларів США). Таку попередню оцінку оприлюднив найбільший комерційний банк Іспанії — CaixaBank SA.