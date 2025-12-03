Запланована подія 2

В день запуска программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили поездок на 2,5 млн километров

Укрзализныця
2,5 млн километров в день: "3000 км по Украине" стартовала с рекордом / Укрзалізниця

В первый день запуска социальной программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили путешествий на общее расстояние 2,5 млн километров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В декабре проект делает особый акцент на поддержке прифронтовых общин – только за первые сутки оформлено более 4 000 билетов в и из прифронтовых регионов.

Самыми популярными направлениями стали поезда из Харькова и Запорожья, традиционно обеспечивающие крупнейшие пассажирские потоки в условиях войны.

Сегодня "Укрзализныця" также открыла новую возможность для семей с детьми, проживающими в прифронтовых областях. Благодаря программе "3000 км по Украине" они могут бесплатно доехать до Киева или Львова и присоединиться к "Волшебным Экспрессам" – праздничным паровозным турам ко Дню Святого Николая.

Уже около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова зарегистрировались, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Всего в день старта программы зарегистрировались более 100 000 пользователей, что показывает большой запрос украинцев на доступные поездки.

Доступные маршруты

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

  • №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
  • №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
  • №109/110 Львов – Николаев;
  • №115/116 Сумы – Киев;
  • №121/122 Николаев – Киев;   
  • №127/128 Львов – Запорожье;
  • №141/142   Ивано-Франковск – Чернигов;
  • №143/144 Сумы – Рахов;
  • №39/40 Солотвино – Запорожье;
  • №45/44 Харьков – Ужгород;
  • №47/48 Запорожье – Мукачево;
  • №51/52 Одесса – Запорожье;
  • №53/54 Днепр – Одесса;
  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
  • №773/774 Киев – Конотоп;
  • №87/88 Ковель – Запорожье;
  • № 886/888 Фастов – Чернигов;
  • №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

  • №15/16 Харьков – Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

  • №719/720 Харьков – Киев;
  • №723/722 Харьков – Киев;
  • №731/732 Запорожье – Киев.

Напомним, сегодня утром билеты по программе "3000 км по Украине"   стали доступны в мобильном приложении.

Автор:
Татьяна Гойденко