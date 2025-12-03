В день запуска программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили поездок на 2,5 млн километров

В первый день запуска социальной программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили путешествий на общее расстояние 2,5 млн километров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В декабре проект делает особый акцент на поддержке прифронтовых общин – только за первые сутки оформлено более 4 000 билетов в и из прифронтовых регионов.

Самыми популярными направлениями стали поезда из Харькова и Запорожья, традиционно обеспечивающие крупнейшие пассажирские потоки в условиях войны.

Сегодня "Укрзализныця" также открыла новую возможность для семей с детьми, проживающими в прифронтовых областях. Благодаря программе "3000 км по Украине" они могут бесплатно доехать до Киева или Львова и присоединиться к "Волшебным Экспрессам" – праздничным паровозным турам ко Дню Святого Николая.

Уже около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова зарегистрировались, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Всего в день старта программы зарегистрировались более 100 000 пользователей, что показывает большой запрос украинцев на доступные поездки.

Доступные маршруты

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

Напомним, сегодня утром билеты по программе "3000 км по Украине" стали доступны в мобильном приложении.