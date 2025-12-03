- Категория
В день запуска программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили поездок на 2,5 млн километров
В первый день запуска социальной программы "3000 км по Украине" пассажиры уже оформили путешествий на общее расстояние 2,5 млн километров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".
В декабре проект делает особый акцент на поддержке прифронтовых общин – только за первые сутки оформлено более 4 000 билетов в и из прифронтовых регионов.
Самыми популярными направлениями стали поезда из Харькова и Запорожья, традиционно обеспечивающие крупнейшие пассажирские потоки в условиях войны.
Сегодня "Укрзализныця" также открыла новую возможность для семей с детьми, проживающими в прифронтовых областях. Благодаря программе "3000 км по Украине" они могут бесплатно доехать до Киева или Львова и присоединиться к "Волшебным Экспрессам" – праздничным паровозным турам ко Дню Святого Николая.
Уже около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова зарегистрировались, чтобы воспользоваться этой возможностью.
Всего в день старта программы зарегистрировались более 100 000 пользователей, что показывает большой запрос украинцев на доступные поездки.
Доступные маршруты
В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
- №109/110 Львов – Николаев;
- №115/116 Сумы – Киев;
- №121/122 Николаев – Киев;
- №127/128 Львов – Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №39/40 Солотвино – Запорожье;
- №45/44 Харьков – Ужгород;
- №47/48 Запорожье – Мукачево;
- №51/52 Одесса – Запорожье;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запорожье;
- № 886/888 Фастов – Чернигов;
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев;
- №723/722 Харьков – Киев;
- №731/732 Запорожье – Киев.
Напомним, сегодня утром билеты по программе "3000 км по Украине" стали доступны в мобильном приложении.