У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів

У перший день запуску соціальної програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили подорожей на загальну відстань 2,5 млн кілометрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

У грудні проєкт робить особливий акцент на підтримці прифронтових громад – лише за першу добу оформлено понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів.

Найпопулярнішими напрямками стали поїзди з Харкова та Запоріжжя, що традиційно забезпечують найбільші пасажирські потоки в умовах війни.

Сьогодні "Укрзалізниця" також відкрила нову можливість для родин із дітьми, які живуть у прифронтових областях. Завдяки програмі "3000 км Україною" вони можуть безкоштовно доїхати до Києва чи Львова та долучитися до "Чарівних Експресів" – святкових паровозних турів до Дня Святого Миколая.

Уже близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова зареєструвалися, щоб скористатися цією можливістю.

Загалом у день старту програми зареєструвалися понад 100 000 користувачів, що демонструє великий запит українців на доступні подорожі.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

Івано-Франківськ – Чернігів; №143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Нагадаємо, сьогодні вранці квитки за програмою "3000 км Україною” стали доступні у мобільному застосунку.