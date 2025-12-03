- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів
У перший день запуску соціальної програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили подорожей на загальну відстань 2,5 млн кілометрів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".
У грудні проєкт робить особливий акцент на підтримці прифронтових громад – лише за першу добу оформлено понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів.
Найпопулярнішими напрямками стали поїзди з Харкова та Запоріжжя, що традиційно забезпечують найбільші пасажирські потоки в умовах війни.
Сьогодні "Укрзалізниця" також відкрила нову можливість для родин із дітьми, які живуть у прифронтових областях. Завдяки програмі "3000 км Україною" вони можуть безкоштовно доїхати до Києва чи Львова та долучитися до "Чарівних Експресів" – святкових паровозних турів до Дня Святого Миколая.
Уже близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова зареєструвалися, щоб скористатися цією можливістю.
Загалом у день старту програми зареєструвалися понад 100 000 користувачів, що демонструє великий запит українців на доступні подорожі.
Доступні маршрути
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
- №109/110 Львів – Миколаїв;
- №115/116 Суми – Київ;
- №121/122 Миколаїв – Київ;
- №127/128 Львів – Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
- №143/144 Суми – Рахів;
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
- №45/44 Харків – Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
- №51/52 Одеса – Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро – Одеса;
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів – Чернігів;
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ;
- №723/722 Харків – Київ;
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
Нагадаємо, сьогодні вранці квитки за програмою "3000 км Україною” стали доступні у мобільному застосунку.