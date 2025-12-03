Запланована подія 2

У день запуску програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили поїздок на 2,5 млн кілометрів

Укрзалізниця
2,5 млн кілометрів за день: "3000 км Україною" стартувала з рекордом / Укрзалізниця

У перший день запуску соціальної програми "3000 км Україною" пасажири вже оформили подорожей на загальну відстань 2,5 млн кілометрів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

У грудні проєкт робить особливий акцент на підтримці прифронтових громад – лише за першу добу оформлено понад 4 000 квитків до та з прифронтових регіонів.

Найпопулярнішими напрямками стали поїзди з Харкова та Запоріжжя, що традиційно забезпечують найбільші пасажирські потоки в умовах війни.

Сьогодні "Укрзалізниця" також відкрила нову можливість для родин із дітьми, які живуть у прифронтових областях. Завдяки програмі "3000 км Україною" вони можуть безкоштовно доїхати до Києва чи Львова та долучитися до "Чарівних Експресів" – святкових паровозних турів до Дня Святого Миколая.

Уже близько 500 родин із Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова зареєструвалися, щоб скористатися цією можливістю.

Загалом у день старту програми зареєструвалися понад 100 000 користувачів, що демонструє великий запит українців на доступні подорожі.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ); 
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів; 
  • №109/110 Львів – Миколаїв; 
  • №115/116 Суми – Київ; 
  • №121/122 Миколаїв – Київ;  
  • №127/128 Львів – Запоріжжя; 
  • №141/142  Івано-Франківськ – Чернігів; 
  • №143/144 Суми – Рахів; 
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя; 
  • №45/44 Харків – Ужгород; 
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево; 
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя; 
  • №53/54 Дніпро – Одеса; 
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ; 
  • №773/774 Київ – Конотоп; 
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя; 
  • № 886/888 Фастів – Чернігів; 
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня; 
  • №17/18 Харків – Ужгород; 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ; 
  • №723/722 Харків – Київ; 
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

Нагадаємо, сьогодні вранці квитки за програмою "3000 км Україною” стали доступні у мобільному застосунку. 

Автор:
Тетяна Гойденко