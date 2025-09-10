Запланована подія 2

В Днепре горсовет хотел отдать 24 км набережной под незаконную застройку

Днепр
Предотвращено незаконное уменьшение прибрежной защитной полосы реки Днепр / Офис Генерального прокуроры Украины

Днепровский окружной административный суд отменил решение горсовета об уменьшении прибрежной защитной полосы Днепра.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуратура установила, что Днепровский городской совет принял решение об уменьшении прибрежной полосы Днепра до 10 метров, что позволило бы застроить участок набережной протяженностью 24 километра.

Это решение противоречило законодательству, требующему сохранения прибрежных территорий для обеспечения свободного доступа к воде и предотвращения негативного влияния на экосистему.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал решение городского совета противоправным и недействительным.

"Защита природоохранных земель, лесов и воды от незаконного использования остается одним из ключевых направлений работы прокуратуры", – говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделяться выявлению нарушений при использовании земель прибрежных защитных полос.

Ранее жители ЖК в Киеве не смогли присвоить набережную Днепра. Верховный суд прекратил владение частным обществом берегоукрепления в урочище Берковщина в Киеве. Это гидротехнические сооружения в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр общей площадью более 2,3 тыс. кв.

Автор:
Татьяна Бессараб